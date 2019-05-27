كورية الديمقراطية: بولتون شخص متعصب للحروب

أكدت وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية أمس أن التصريحات التي أطلقها مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جون بولتون بشأن التجارب الصاروخية لبيونغ يانغ تثبت أنه شخص متعصب للحروب ويهدد الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريح نشرته وسائل إعلام كورية ديمقراطية رداً على سؤال بشأن اختبار بيونغ يانغ صواريخ في وقت سابق من الشهر الجاري «إن هذه الاختبارات عادية»، لافتاً إلى «أن مطالبة كوريا الديمقراطية بالتخلي عن هذه الاختبارات يعادل مطالبتها بالتخلي عن حقها في الدفاع عن النفس».

وأضاف: «إن مناوراتنا العسكرية لا تستهدف أحداً ولا تشكل خطراً على الدول المجاورة لكن المسؤولين الأميركيين يدخلون أنفسهم بوقاحة في شؤون الدول الأخرى»، معتبراً أن «بولتون يستحق أن يسمى مستشار تدمير الأمن القومي الذي يدمر السلام والأمن بدلاً من مستشار الأمن القومي الذي يعمل على ضمان الأمن».

وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت في الخامس من الشهر الجاري أن الرئيس كيم جونغ أون أشرف على تدريبات لقوات الجيش على ساحل البحر الكوري الشرقي شملت إطلاق صواريخ.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية جائرة على بيونغ يانغ في إطار سياسة التهديدات والضغوطات التي تمارسها واشنطن ضد الدول التي ترفض السير في نهجها.