«الصليب الأحمر»: ملايين السوريين بحاجة للمساعدة

أكد المتحدث الرسمي باسم «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» في الحسكة عدنان حزام أن ملايين السوريين «بأمس الحاجة للمساعدات»، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لهم.

وقال حزام في تصريحات نشرت أمس: إنّ ملايين السوريين «بأمس الحاجة للمساعدات إلى جانب المعاناة التي تخلفها الألغام ومخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد».

وأضاف: «لا تزال تواجهنا تحديات كثيرة؛ أبرزها حجم الاحتياجات الكبيرة جداً، وهذا ما يدعو المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لتخفيف هذه المعاناة»، لافتاً إلى أنه خلال هذا العام تستمر «اللجنة الدولية» في استجابتها الإنسانية، خصوصاً في تقديم مساعدتها في مخيمات النزوح، وللمتضررين من القتال، لبناء حياتهم من جديد من خلال تقديم الدعم لتوفير الخدمات الأساسية.

واعتبر حزام أن «الوضع الإنساني في إدلب وريف حماة سيئ للغاية، خصوصاً مع اشتداد القتال، وهروب المدنيين من نيران المعارك»، مبيناً أن الحرب على سورية تسببت في تشريد نحو 13 مليون نسمة، يعيش نحو 6 ملايين نازح منهم داخل سورية، نصفهم من الأطفال، وهؤلاء جميعاً يحتاجون إلى مساعدات إيوائية وغذائية وتأمين للغذاء وتقديم الرعاية الصحية.

ويؤكد مركز المصالحة الروسي في سورية، أن عدد المهجرين السوريين في 30 دولة وصل إلى 6330204.

وبيّن حزام أن الموجات الكبيرة من النازحين جراء المعارك الدائرة في ريف حماة وإدلب «معظمها في حالة يرثى لها، وخاضت تجربة قاسية حتى وصلت إلى مخيمات مؤقتة بحثاً عن الأمان»، لافتاً إلى أن «اللجنة الدولية» وكاستجابة عاجلة تعاونت مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، و«قمنا بتوفير الغذاء ووجبات ساخنة والمياه الصالحة للشرب وتوفير الرعاية الصحية» دون أن يوضح في أي مكان تم بناء المخيمات المؤقتة.

وكان محافظ حماة محمد الحزوري أكد لخولة مطر نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون في 21 الشهر الجاري أن هناك مراكز إيواء مجهزة بكل الخدمات للنازحين من إدلب والرقة وريف حماة ممن هربوا من ظلم المجموعات الإرهابية وإجرامهم وأن المحافظة جهزت مراكز إيواء في حال حدوث أي نزوح طارئ، مؤكداً أن المجموعات الإرهابية تستخدم المدنيين كدروع بشرية ومنعتهم من القدوم إلى مناطق سيطرة الدولة السورية.

وعن الوضع في «مخيم الهول» الذي يضم اليوم أكثر من 74 ألف نازح قال حزام: «نسعى إلى تأمين احتياجاتهم، وتحسين ظروف معيشتهم، وتقديم الوجبات الساخنة، ودعم وحدات طبية متنقلة، ورفعنا قدرة المطبخ لتصل إلى 10 آلاف وجبة يومياً».

ولفت إلى أن اللجنة الدولية قامت بتركيب أكثر من 260 وحدة مرحاض في المخيم، وتوزيع آلاف عبوات المياه على القاطنين، وتنقل 400 متر مكعب من المياه النظيفة عبر صهاريج المياه إلى المخيم بشكل يومي، كما تم تزويد المخيم بأكثر من 160 خزان مياه للشرب، إلى جانب توزيع صناديق القمامة في كل قطاع من المخيم للحفاظ على النظافة وحمايتهم من الأمراض المعدية.

وشدد حزام على ضخامة الاحتياجات الطبية والصحية في «مخيم الهول» وغيره من المخيمات المكتظة بالنازحين، وأقر بأن «النظام الصحي غير قادر على تلبية الاحتياجات الكبيرة بالمخيمات».