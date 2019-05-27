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التجار والدولار يتحكمون بتكلفة وأجور الأسنان

| فادي بك الشريف

الثلاثاء, 28-05-2019

أرجع عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق محمد سالم ركاب ارتفاع تكلفة المعاينة لأطباء الأسنان إلى تحكم التجار وباعتبار أن هذه المهنة تتطلب مواد أولية مستوردة، معتبراً أن هذا الأمر خارج عن إرادة طبيب الأسنان وخصوصاً أن حجة التاجر أنه استورد بالدولار.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف أن الكلية تخرج سنوياً نحو 600 طالب، مؤكداً أن عدد الطلاب الذي تخرجوا خلال فترة الأزمة تجاوز 5 آلاف طالب.
وأشار ركاب إلى أن قسماً منهم اضطر لمغادرة القطر نتيجة لظروف الأزمة وتداعياتها وعدم توافر الإمكانات اللازمة للعمل، مضيفاً: لا يمكننا إحصاء عدد العاملين من المتخرجين في سوق العمل مقارنة مع المغادرين.

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