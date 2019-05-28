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كلب يخبر صاحبته بإصابتها بالسرطان

| وكالات

الأربعاء, 29-05-2019

ليس سراً أن بعض الكلاب يمكنها اكتشاف المرض لدى البشر، ومع ذلك، لا يزال الباحثون يحاولون الوصول إلى الطريقة التي تمكن بعض الكلاب من مساعدتهم في تشخيص الأورام الخبيثة.
وسلطت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية الضوء على جرو من فصيلة «هاسكي» يعرف باسم «سييرا» يبلغ من العمر 9 أشهر، ساعد صاحبته ستيفاني هيرفيل في اكتشاف مرض السرطان من خلال حاسة الشم مرات عدة.
واستقدمت هيرفيل الجرو ليعيش معها بعدما تركها ابنها، وفي يوم لاحظت تصرفاً غريباً لكلبها، الذي أخذ يستنشق بطنها ويضغط على أماكن محددة فيها، لدرجة كانت تؤلم المرأة في بعض الأحيان.
وكرر الكلب السلوك الغريب ذاته أكثر من مرة، قبل أن يختبئ في الخزانة وكأن شيئاً ما أخافه.
وأثار سلوك الكلب قلق هيرفيل، ما دفعها إلى زيارة أحد المستشفيات لإجراء كشف روتيني، حيث قيل لها إن التشخيص المبدئي يشير إلى وجود تكلس على أحد المبايض.
لكن كلب هيرفيل ظل مختبئاً في الخزانة، ما دفعها إلى تحديد موعد آخر مع المستشفى، وهذه المرة مع أخصائي أمراض النساء، إذ توقعت أن تكون لديها مشكلة صحية بالفعل.
وكانت هيرفل بالفعل تعاني بعض الآلام في البطن، إلا أن الأمر لم يزعجها، إلى حين أن تم تشخيصها أخيراً بمرض سرطان المبيض من الدرجة الثالثة.
ويفسر العلماء هذه الظاهرة بالقول: إن لدى بعض الكلاب ما يصل إلى 300 مليون مستقبل لحاسة الشم في أنوفهم، ما يجعلها أقوى عشرات الآلاف من المرات مقارنة مع البشر.
وبينما يحاول الباحثون استخدام الكلاب للكشف عن بعض الأمراض، فإن على محبي هذه الحيوانات الأليفة أخذ سلوكها على محمل الجد، فربما يحاول كلبك أن يقول شيئاً مهما أو حتى يحاول أن ينقذ حياتك.

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