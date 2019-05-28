«محروقات اللاذقية» تستعد لعطلة عيد الفطر … بدور لـ«الوطن»: الأزمة انتهت وسيارات الغاز تعود إلى الشوارع

أكد مدير فرع محروقات في اللاذقية سنان بدور لـ«الوطن» انتهاء أزمة البنزين في المحافظة، مشيراً إلى أن الفرع يسعى لزيادة المخصصات من المادة خلال فصل الصيف.

وأوضح بدور أن الاختناقات على محطات الوقود في اللاذقية زالت تماماً، ولم يعد هناك أي ازدحام أو مشاكل خلال عمليات تعبئة البنزين من المحطات سواء في المدينة أم الريف.

وعن إجراءات محروقات استعداداً لعطلة عيد الفطر، بيّن بدور أن هناك وعوداً بتعزيز طلبات البنزين للاذقية لتغطية الحاجة خلال العطلة المقبلة، مضيفاً: إنه يتم الاستعداد من خلال زيادة الطلبات لمنع حدوث اختناقات على المحطات في العيد عند استقبال السيارات من خارج المحافظة.

ولفت بدور إلى عمل الفرع على تغطية المحاور الرئيسية في البسيط وصلنفة وكسب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لتغطية الطريق الدولي ذهاباً وإياباً لتخديم أكبر عدد من السيارات الداخلة إلى المحافظة للاصطياف خلال العطل وفصل الصيف بشكل عام.

من جهة ثانية، شدد بدور على متابعة عمل محطات الوقود لمنع استغلال المواطنين، مشيراً إلى إغلاق أربع محطات خلال الفترة الماضية، منها في اللاذقية وعلى طريق الحفة وأخرى في عين الشرقية ومحطة في حرف المسيترة، منوهاً بأن المخالفات متنوعة منها بسبب نقص في المكيال ومخالفات لاحتكار البنزين.

وفيما يخص مادة المازوت، أكد بدور توزيع المادة وفق الأولويات لتغطية حاجة المخابز والمشافي والسرافيس، قائلاً: إن تغطيتها خط أحمر ولن يكن هناك أي نقص في توزيع المادة التي يعمل الفرع على توزيعها بعدالة لبعض جهات القطاع العام لتغطية حاجتها وفق هذه الأولويات.

وعن مادة الغاز، كشف بدور عن عودة قريبة لسيارات التوزيع الجوالة في شوارع المحافظة، مبيناً أنه تم فتح المجال لأصحاب الرخص لشراء أجهزة تكامل ليصار إلى تسليمهم الكميات بعد تسجيل الطلبات والقيام بعمليات البيع المباشر بالسيارات الجوالة.

وأشار مدير فرع محروقات إلى أن موضوع عودة السيارات الجوالة مسألة وقت لا أكثر، نافياً أي زيادة على سعر الأسطوانات في السيارات الجوالة بالقول إن سعر الأسطوانة لم يتغير ويبقى كما هو محدد وفق السعر التمويني سواء في المراكز أم في السيارات الجوالة.

ولفت بدور إلى زيادة مخصصات مدينة جبلة وافتتاح مراكز جديدة فيها لتغطية النقص الذي حصل قبل أيام، بالإضافة للتعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وبيع الغاز في 20 مركزاً بالمناطق التي لا يوجد فيها مرخصون، وذلك بهدف تلبية حاجة المواطنين من المادة دون أي عناء.

وأشار مدير فرع محروقات إلى أن إنتاج اللاذقية حالياً يتراوح ما بين 11-12 ألف أسطوانة في اليوم الواحد ما يغطي حاجة المحافظة.