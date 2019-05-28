برجك اليوم – الأربعاء 29 أيار 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تحت الأضواء تشعر باهتمام من حولك وقد تفتح صفحة جديدة وسعيدة، فاليوم جيد جداً للقيام بمشروع ترفيهي تمارس فيه جاذبية على محيطك وعملك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت اليوم تميل إلى الجفاء ما يجعلك تفضل الوحدة والانقطاع عن الخارج، فلا تلجأ إلى استخدام أساليب مزعجة في التعامل مع أشخاص مهمين لمستقبلك.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تظهر انفتاحاً على محيطك وتفرح بدعم الآخرين وتعاطفهم ومحبتهم، فهذا اليوم للسفر أو للتعارف على أصدقاء جدد وهو يوم رائع للحب والاحتفال والبهجة، فأنت تتواصل مع محيطك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كن معتدلاً في أحكامك وانتظر حتى تتوضح الرؤية لتكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تضايقك في خط حياتك المقبلة، وقد تأسف لقبولك بعض الشروط من دون قناعة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب النقاش والحوار مفيد على كل الصعد، فاليوم تحسن ظروفك وتشعر بحب المحيط لك، وقد يطرح عليك مشاريع خارج إطار عملك الأصلي، تشعر بالحماس وتسعد للاتصالات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت محظوظ بوجود أشخاص يحبونك ويقدمون لك يد المساعدة فلا تتردد في قبولها، فكل الكواكب تدعم خياراتك وقراراتك وتمنحك الدعم الذي تحتاجه مع أنك لا تحب المساعدات.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول حافظ على قنوات التواصل بعيداً عن العصبية غير المبررة أحياناً، ضع خططاً للتحرك بهدوء، وصالح من حولك أو قلل من حجم المشكلات التي يسببها المقربون.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني المشكلة أننا حين تكون أعمالنا كثيرة نبدأ بالتأفف وننسى أنه إنجاز جيد بالنسبة لنا، واليوم قدرتك على احتمال كل ما يجري حولك تزيد من طاقتك لتغيير ما يمكن تغييره.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تصفي حساباتك لتفرز مشكلاتك وتحاول حلها وتدعم الجيد وتعززه وتستفيد منه، وتحتاج لتصميم أو لشرح وجهة نظرك أو للنقاش في أمور عملية وقد تترافق مع أمور مالية.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تدخل في صدامات لإقناع الطرف الآخر بل اقنع من حولك بالأمور المادية والمحسوسة، فأنت تميل إلى فرض آرائك والتحكم بشريكك العاطفي وتحاول إملاء الآراء على من حولك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تمضي سفينة عائلتك أو علاقتك بالآخرين بطريق مستوي من دون كل التعرجات وبنشاط وطاقة، فالكواكب مساعدة ما يجعلك عبقرياً في البحث عن حلول بديلة حين تشتد أي أزمة.