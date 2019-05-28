500 ألف بطاقة ذكية وزّعت في دمشق وريفها … سدادات تستخدم لمرة واحدة لمنع غش أسطوانات الغاز

أعلن مدير عمليات الغاز أحمد حسون عن دراسة حالية تعدها شركة المحروقات لتركيب سدادة من النوع الجيد على أسطوانة الغاز المنزلي تستخدم لمرة واحدة فقط لا يمكن غشها من المعتمدين، موضحاً أنها تختلف كلياً عن السدادة التي كانت توضع سابقاً لأسطوانة الغاز المنزلي والتي كان يتم العبث بها من المعتمدين.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد حسون أنه تم توزيع 500 ألف بطاقة ذكية في دمشق وريفها منذ تطبيق نظام توزيع الغاز المنزلي عبر البطاقة منها 300 ألف في مدينة دمشق.

وأشار حسون إلى أنه يتم تعبئة أسطوانة الغاز المنزلي بكمية 10 كيلو غرامات وهذه الكمية تكفي المواطن لشهر كامل، مؤكداً أنه لا نية لرفع سعر الأسطوانة ولا رفع الدعم عنها.

وأكد حسون صعوبة عودة أزمة الغاز مجدداً لأن تطبيق نظام تـــوزيع الغــــاز عبـــر البطاقــة الذكية منع الاحتكار والعبث في التوزيع.