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نواب: ضرورة إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية وإعادة النظر بالنظام الفصلي … إبراهيم: ندرس تحويل المستنفدين إلى الموازي

| محمد منار حميجو

الأربعاء, 29-05-2019

امتازت جلسة مجلس الشعب بالغزل بين العديد من النواب ووزير التعليم العالي بسام إبراهيم وخصوصاً بعدما أرجع فضل كشف العديد من ملفات الفساد في بعض الجامعات إلى بعض النواب.
ورغم أن الجو العام بالجلسة المخصصة لمناقشة أداء الوزارة سامه الهدوء إلا أنه لم تخلُ بعض المداخلات من الانتقادات، فشدد نشأت الأطرش على ضرورة إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، متسائلاً عن أسباب التفاوت بالأقساط بين الجامعات الخاصة.
ورأى زميله نضال حميدي أن هناك أكثر من إشكالية في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى إعادة النظر في النظام الفصلي للجامعات تساءل هل الوزير راض عنه.
ولفت النائب عارف الطويل إلى أن ترتيب الجامعات الحكومية اليوم أسوأ ترتيب في تاريخها، في حين قال زميله عمر حمدو: إننا غير راضين عن مشافي التعليم العالي وأنها تشهد تراجعاً وتراخياً.
وكشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أنه تم الطلب من لجنة شؤون الطلاب المنبثقة عن مجلس التعليم العالي بإعادة النظر وتقييم السنة التحضيرية للكليات الطبية وعرض سلبياتها وإيجابياتها.
وأعلن إبراهيم عن فكرة لتحويل الطلاب المستنفدين إلى التعليم الموازي بدلاً من السماح لهم في التسجيل في الجامعات الخاصة وهذا يحتاج إلى تعديل قانون تنظيم الجامعات.

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