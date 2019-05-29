«تموين اللاذقية» يحذر من ألعاب الأطفال في العيد … إحالة 17 تاجراً «خالفوا» إلى القضاء

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد لـ«الوطن»، استعداد المديرية لعطلة عيد الفطر المقبلة وفق إجراءات محددة بتشديد الرقابة التموينية على جميع الفعاليات والمواد المطروحة في السوق وخاصة محال بيع الحلويات.

ولفت جديد إلى استمرار الدوريات التموينية بعملها خلال فترة العطلة، مع الرقابة المكثفة على المحال التجارية والمطاعم وسحب عينات من أصناف الحلويات والبوظة كافة، مشيراً إلى التركيز على محال الحلويات والألبسة والأحذية من ناحية الأسعار والمواصفات وتداول الفواتير.

وعن استخدام الأطفال للألعاب الخطرة، شدد جديد على متابعة هذا الأمر عبر دوريات مراقبة من حماية المستهلك، مؤكداً أن الألعاب الخطرة كالأسلحة التي تعمل على الخرز والمفرقعات النارية جميعها ممنوعة ونقوم برقابة مشددة عليها للحد من استخدامها لما تسببه من أذى بشكل عام.

وأشار جديد إلى متابعة العمل منذ بداية شهر رمضان وحتى عطلة عيد الفطر وفق نظام دوريات موزعة على قطاعات المدينة، لمراقبة الأسواق وجميع الفعاليات سواء محال بيع الخضر والفواكه أو محال بيع الألبسة الجاهزة والأحذية وكذلك الأمر للمطاعم ومحال بيع الحلويات والمعجنات والبوظة.

كما أكد مدير التموين متابعة عمل المخابز والتأكد من ساعة بدء العجن وحتى الانتهاء من العمل فيها للتأكد من خبز كامل المخصصات والتقيد بالأوزان لربطة الخبز وإنتاج رغيف مطابق للمواصفات مع التقيد بمواعيد العمل المحددة.

ولفت جديد إلى سحب عينات من جميع أصناف المواد الغذائية وغير الغذائية المطروحة في الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مشيراً إلى سحب 128 عينة منذ بداية رمضان وحتى تاريخه، وتنظيم 346 ضبطاً تموينياً لمخالفات متعددة منها ما يخص عمليات بيع الخضر والفواكه والبوظة والحلويات والألبسة، على حين تم سحب 583 عينة خلال الربع الأول من العام الجاري، ثبت مخالفة 98 عينة منها للمواصفات القياسية السورية، مقابل 124 عينة مطابقة و170 عينة لا تزال قيد التحليل.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، تم تسجيل 967 ضبطاً تموينياً، مبيناً أن المخالفات متنوعة منها بسبب عدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار والاتجار بالدقيق التمويني وعدم التقيد بمواعيد العمل، وأخرى بسبب الامتناع عن بيع الغاز المنزلي والاتجار بالمازوت والبنزين بطرق غير مشروعة، بحسب تقرير صادر عن المديرية.

وأظهر التقرير – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – إغلاق 29 محلاً تجارياً لمخالفتها الأنظمة والقوانين التموينية، وإحالة 17 شخصاً بصفة موجوداً على النيابة العامة في اللاذقية، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر آذار الماضي.