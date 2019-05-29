عربي ودولي

روسيا تبدأ عمليات التصنيع الشاملة لمقاتلات الجيل الخامس سو57

| وكالات

الخميس, 30-05-2019

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو أن مصنع كومسومولسك اون آمور للطائرات أصبح جاهزاً بشكل تام لبدء التصنيع الشامل لمقاتلات الجيل الخامس الروسية سو57.
ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن كريفوروتشكو قوله أمس خلال زيارته للمصنع: «سنحصل على أول مقاتلة من هذا الطراز بحلول نهاية العام الجاري، نحن نتحدث بالفعل عن إنتاج ضخم، قمنا بتقييم جاهزية الطائرة اليوم فضلاً عن استعداد المصنع لتنفيذ جميع الخطط».
يشار إلى أن المقاتلة سو57 التي طورت لتحل مكان مقاتلات سو 27 في سلاح الجوي الروسي تتميز بقدرتها على إخفاء نفسها عن الرادارات المضادة وكان أول تحليق لها في عام 2010، فيما كشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران في العام 2011.

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