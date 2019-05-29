سورية

الرئيس التشيكي ينتقد سياسات دول غربية تجاه سورية

| وكالات

الخميس, 30-05-2019

أكد الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، أمس، أن سياسات بعض الدول الغربية تجاه سورية أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء فيها.
وقال زيمان في تصريحات له أمام المشاركين في منتدى جوفين الاقتصادي في براغ، نقلتها وكالة «سانا» للأنباء: «إن هذه السياسات أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء في سورية والعراق عدا عن الخراب الذي أصاب البلدين، فيما نرى في ليبيا حالة الفوضى التي تعم البلد وتحولها إلى طريق مرور للمهاجرين من إفريقيا».
ولفت زيمان إلى أن أجهزة المخابرات الأميركية استخدمت الكذب والتضليل لتبرير غزو العراق وممارساتها في الشرق الأوسط.

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