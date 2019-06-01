موت طفل بطريقة مؤلمة

أعلنت شرطة أبو ظبي عن موت طفل عمره 5 سنوات، في مدينة العين الإماراتية، بعد أن علق بداخل سيارة مقفلة، في يوم حار.

وكشف رئيس إدارة شرطة العين عن نتائج التحقيقات الأولية التي أشارت إلى صعود الطفل إلى السيارة المركونة، التي تعود ملكيتها إلى عائلته، ومن ثم إقفاله للأبواب من الداخل، عن طريق الخطأ.

وعندما لاحظت العائلة غياب الطفل، ذهبت إلى السيارة لتجده عالقاً بداخلها وحالته حرجة، إذ لم يستطع فتح الأبواب بعد إقفالها، على حين سارعت العائلة إلى إسعافه، لكنه توفي لدى وصوله المستشفى.