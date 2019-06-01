الترجي بطل إفريقيا بقرار

احتفظ الترجي التونسي بلقبه بطلاً لدوري أبطال إفريقيا بقرار من الاتحاد الإفريقي بعد توقف لقاء إياب النهائي في الدقيقة 64 والنتيجة تشير إلى تقدمه بهدف، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لمثله ما جعل الترجي الأقرب للتتويج وهكذا كان.

ففي مباراة العودة على أرض ملعب رادس استطاع صاحب الضيافة التقدم بهدف الجزائري يوسف البلايلي قبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة 63 سجل فريق الوداد التعادل ألغاه الحكم بداعي التسلل ما أثار حفيظة لاعبي الفريق المغربي وإدارته ومدربه (التونسي) فوزي البنزرتي خاصة مع عدم وجود تقنية الفيديو المساعد (المعطلة)، وقد أثبتت الإعادة التلفزيونية صحة الهدف الذي كان كافياً لخوض الفريقين وقتاً إضافياً لكن اعتراضات المغاربة ومحاولة عدم إكمالهم المباراة قبل إنصافهم أدى إلى قرار من رئيس الاتحاد الإفريقي وطاقم التحكيم بإلغاء المباراة تثبيت فوز الترجي بهدف ما يعني تتويجه باللقب للمرة الرابعة بتاريخه.

ولم تغب الاعتراضات والمشاكل عن هذه البطولة إلى أنها تأزمت قبل النهائي فاعترض التوانسة على حكم الإياب غاساما، واعتبر المغاربة أنه لم يكن أحسن من المصري جهاد جريشة الذي حرم الوداد من هدف صحيح ومن ركلة جزاء في لقاء الذهاب، وادعى الحكم الغامبي باكاري غاساما أنه أخبر قائدي الفريقين عن عطل تقنية (var) قبل المباراة وأنهما وافقا على اللعب دون الرجوع إلى هذه التقنية وهو ما نفاه المغاربة بشدة معتبرين أن الاتحاد الإفريقي جامل التونسيين كثيراً, وأصبح الترجي الذي يحتفل بمئة سنة على تأسيسه بالمركز الرابع لأصحاب اللقب الإفريقي الرفيع بعد الأهلي (المصري) بـ8 ألقاب والزمالك (المصري) ومازيمبي (الكونغولي) بـ5 ألقاب.