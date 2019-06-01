تشيتاديللا يسعى لكتابة التاريخ

يخوض تشيتاديللا النادي الإيطالي الصغير الليلة بداية من الساعة 10.15 بتوقيت دمشق أهم مباراة بتاريخه عندما ينزل بضيافة هيلاس فيرونا ضمن إياب الملحق النهائي نحو الصعود إلى السييراA ويبدو أقرب إلى تحقيق الإنجاز التاريخي للمرة الأولى عقب فوزه ذهاباً مساء الخميس بهدفين مقابل لا شيء سجلهما دافيد دياو.

وكان تشيتاديللا الذي يخوض الملحق للموسم الثاني على التوالي حل سابعاً بالسييراB برصيد 51 نقطة ما أهله لخوض تصفيات التأهل إلى الأضواء فتخطى بينفينتو ثالث اللائحة بعد ريمونتادا خاصة حيث خسر ذهاباً بملعبه الخاص (تومبولاتو) 1/2 قبل أن يقلب الطاولة إياباً بثلاثية نظيفة وسجل دياو ذاته أحدها.

ويحاول الفريق الذي تأسس عام 1973 تسجيل نتيجة تمنحه الضوء الأخضر لمشاركة أولى مع كبار الكالشيو بينما منافسه الأكثر خبرة هيلاس فيرونا فقد هبط فقط الموسم الماضي وسبق له خوض 28 موسماً على مستوى الكبار وقد توج بلقب السييرا A موسم 1984/1985 وخسر نهائي كأس إيطاليا 3 مرات، يذكر أن بريشيا وليتشي تأهلا إلى السييرا A باعتبارهما البطل ووصيفه.

وعلى الصعيد ذاته إنما في فرنسا يلعب اليوم فريقا ديجون ولنس في إياب الملحق المؤهل إلى الليغ آن وكان الفريقان تعادلا بهدف لمثله ذهاباً، وحل ديجون بالمركز الثامن عشر بالدرجة الأولى على حين لنس حل بالمركز الخامس للدرجة الثانية لكنه تجاوز نادي باريس رابع الترتيب بركلات الترجيح 5/4 بعد التعادل 1/1 ثم تخطى تروا الرابع 2/1 بعد وقت إضافي، يذكر أن لنس خاض موسمه الرابع بالدرجة الثانية أما ظهوره الأخير بالأولى فكان موسم 2014/2015 وكان ميتز وبريست التحقا بالدرجة الأولى في وقت سابق.