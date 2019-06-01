الواكد في منتصف تموز!

أثار استمرار سيد هدافي الدوري ونجم فريق الجيش الأول محمد الواكد في ملعب فريقه التدريبي رغم انتهاء استحقاقات الموسم الكروي الحالي للفريق الدمشقي العريق التساؤلات مع خروجه من منافسات مسابقة الكأس على يد فريق الطليعة.

وفي الوقت الذي كانت التوقعات منصبة باتجاه مغادرة الواكد لكون عقده انتهى مع الجيش والذي تم توقيعه لموسم واحد فقط لكن مهاجمنا الموهوب أوضح تلك النقطة وأشار في اتصال خاص لـ«الوطن» عقب انتهاء حصة تدريبية شارك بها في معسكر منتخبنا الوطني المقام حالياً في العاصمة دمشق أن عقده مع الجيش ينتهي رسمياً يوم 15 من شهر تموز المقبل وأنه سيكون مع الفريق في مباراتيه المهمتين مع فريق الجزيرة الأردني ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي يومي 18 و25 من شهر حزيران الجاري في عمان والمنامة.

ورداً على سؤال طرحته «الوطن» عليه عما كان إذا كان بالإمكان أن نشاهده الموسم المقبل في الدوري المحلي ويوقع لأحد فرق الدوري الممتاز أكد الواكد أنه يتشرف بكل تأكيد باللعب مع أي فريق محلي لكن طموحاته وتفكيره متجهة إلى مكان آخر حيث تنصب طموحات لاعبنا المخضرم على الاحتراف في دوريات الخليج وخصوصاً الدوري القطري أو الكويتي وهذا الأمر قد يصبح واقعاً بعد انتهاء خدماته بشكل نهائي مع فريق الجيش منتصف شهر تموز القادم وكل الاحتمالات واردة في الخطوة الاحترافية المقبلة مع قناعة نجمنا الواكد أن ما مكتوب على الجبين ستراه العين في نهاية المطاف.

وليس بعيداً عن نادي الجيش فقد قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عودة الفرق السورية للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا لتشارك ضمن الملحق الخاص من النسخة المقبلة مؤكداً في كتابه الأخير الصادر قبل أيام أن فريق الجيش بطل الدوري السوري الموسم الماضي والحالي هو من سيمثل بلاده في الملحق الآسيوي وفي حال إخفاق الفريق في تجاوز الملحق الآسيوي يعود، تلقائياً إلى إحدى مجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي سبق أن توج بطلاً لها في عام 2004.

يذكر أنه سبق لفرقنا اللعب بدوري أبطال آسيا وكان أفضل إنجاز لها عبر فريق الكرامة الذي وصل إلى المباراة النهائية عام 2006 وحل وصيفاً.