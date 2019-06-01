اليوم تنطلق أدوار الإقصاء لمونديال الشباب ـ بولندا 2019 … نتيجة وهداف تاريخيان وديربيات قارية

انتهت أمس الأول منافسات الدور الأول لبطولة كأس العالم للشباب (تحت 20 سنة) بنسختها الثانية والعشرين المقامة في بولندا وتأهل 16 منتخباً سيكون موعد نصفهم مع مغادرة البطولة مع نهاية الدور الثاني الذي ينطلق اليوم ويختتم الثلاثاء، وشهدت البطولة كما البطولات السابقة عدداً من الأرقام الجديدة ويمكن القول إن المنتخبات المرشحة بلغت دور الـ16 وبات بعضها مرشحاً للسير بعيداً في البطولة خاصة منتخبي فرنسا والأرجنتين اللذين سبق لهما الفوز باللقب وبالمقابل خيب البعض الآمال خاصة تلك المنتخبات التي خرجت دون أي نقطة إلا أن المفاجأة الأكبر تمثلت بخروج المنتخب البرتغالي أكثر الأوروبيين تتويجاً، ما أهم أرقام الدور الأول؟.. وما أهم مواجهات الدور الثاني؟ .. نتابع في السطور التالية.

النتائج والمتأهلون

مج 1: السنغال * تاهيتي 3/صفر، كولومبيا * بولندا 2/صفر، السنغال * كولومبيا 2/صفر، بولندا * تاهيتي 5/صفر، السنغال * بولندا صفر/صفر، كولومبيا * تاهيتي 6/صفر.

• تأهلت عنها السنغال بـ7 نقاط وكولومبيا بـ6 نقاط وبولندا بـ4 نقاط.

مج 2: إيطاليا * المكسيك 2/1، اليابان * الإكوادور 1/1، إيطاليا * الإكوادور 1/صفر، اليابان * المكسيك 3/صفر، إيطاليا * اليابان صفر/صفر، الإكوادور * المكسيك 1/صفر.

• تأهلت عنها إيطاليا بـ7 نقاط واليابان بـ5 نقاط والإكوادور بـ4 نقاط.

مج 3: الأورغواي * النرويج 3/1، نيوزيلندا * الهندوراس 5/صفر، الأورغواي * الهندوراس 2/صفر، نيوزيلندا * النرويج 2/صفر، الأورغواي * نيوزيلندا 2/صفر، النرويج * الهندوراس 12/صفر.

• تأهلت عنها الأورغواي بـ9 نقاط ونيوزيلندا بـ6 نقاط.

مج 4: أوكرانيا * أميركا 2/1، نيجيريا * قطر 4/صفر، أوكرانيا * قطر 1/صفر، أميركا * نيجيريا 2/صفر، أميركا * قطر 1/صفر، نيجيريا * أوكرانيا 1/1.

• تأهلت عنها أوكرانيا بـ7 نقاط وأميركا بـ6 نقاط ونيجيريا بـ4 نقاط.

مج 5: فرنسا * السعودية 3/صفر، مالي * بنما 1/1، فرنسا * بنما 2/صفر، مالي * السعودية 4/3، السعودية * بنما 1/2، فرنسا * مالي 3/2.

• تأهلت عنها فرنسا بـ9 نقاط ومالي وبنما بـ4 نقاط.

مج 6: الأرجنتين * جنوب إفريقيا 5/2، البرتغال * كوريا الجنوبية 1/صفر، الأرجنتين * البرتغال 2/صفر، كوريا الجنوبية * جنوب إفريقيا 1/صفر، الأرجنتين * كوريا الجنوبية 1/2، البرتغال * جنوب إفريقيا 1/1.

• تأهلت عنها كوريا الجنوبية والأرجنتين بـ6 نقاط.

أرقام من الدور الأول

• شهد الدور الأول تسجيل 105 أهداف خلال 32 مباراة أي بمعدل 2.92 في المباراة الواحدة منها 27 هدفاً بالمجموعة الثالثة مقابل 10 أهداف للمجموعة الثانية وجاء 10 أهداف من علامة الجزاء وضاعت ركلتان، و3 أهداف بالنيران الصديقة.

• 11 بطاقة صفراء أشهرها الحكام في المباريات الـ32 بمعدل 3.4 في المباراة الواحدة وطرد 8 لاعبين نصفهم بالحمراء المباشرة ومنها حمراوتان في مباراة النرويج * الهندوراس حيث طرد لاعبان من الأخير بعد الإنذار الثاني.

• استطاع منتخبا الأورغواي وفرنسا حصد النقاط الكاملة وبالمقابل خرجت خمسة منتخبات من دون رصيد وهي: تاهيتي والمكسيك والهندوراس وقطر والسعودية ووحدها المجموعة السادسة لم تشهد فريقاً بلا نقاط.

• سجل منتخب النرويج 13 هدفاً دون أن يبلغ الدور الثاني بينما كان منتخبا كولومبيا وفرنسا الأكثر تسجيلاً بين المتأهلين برصيد 8 أهداف، وبالمقابل لم تسجل منتخبات تاهيتي وقطر والهندوراس أي هدف.

• تلقى مرمى هندوراس 19 هدفاً ووحده منتخب السنغال استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة.

• تصدر النرويجي إيرلينغ هالاند لائحة هدافي البطولة بـ9 أهداف يليه السنغالي أمادو سانيا والكولومبي خوان هيرنانديز بـ3 أهداف.

نتيجة قياسية

سجل منتخب المجر أعلى نتيجة في تاريخ كأس العالم للكبار بالفوز على السلفادور 10/1 في بطولة 1982، أما الهداف الأعلى في البطولة كان الروسي سالينكو عندما سجل 5 أهداف بمرمى الكاميرون عام 1994، وعلى صعيد مونديال الناشئين سجل الإسبان النتيجة الأعلى بالفوز على نيوزيلندا 13/صفر في نسخة 1997، أما في مونديال الشباب فكان المنتخب البرازيلي صاحب الفوز الأكبر بنتيجة 10/3 في الدور الأول لبطولة 1997 ويومها سجل لاعبه أديلتون منها 6 أهداف، وبقي هذا الرقم قائماً على مستوى هذه البطولة حتى مساء الخميس الماضي عندما سجل المنتخب النرويجي 12 هدفاً بمرمى الهندوراس مقابل لاشيء محققاً النتيجة الأكبر في تاريخ المونديال الممتد إلى 42 عاماً واستطاع لاعبه إيرلينغ هالاند تسجيل 9 أهداف كاملة ناسخاً كل الأرقام السابقة في بطولات الفيفا على صعيد التسجيل في مباراة واحدة، وسبق للاعب الذي يكمل عامه التاسع عشر في تموز القادم أن سجل 10 أهداف في الطريق إلى النهائيات (9 في تصفيات بطولة أوروبا 2018 وهدف في نهائيات تلك البطولة) وهو الذي لم يسجل أي هدف في البطولة الحالية، علماً أنه مثل النرويج بجميع الفئات العمرية، يذكر أن هالاند من مواليد مدينة ليدز الإنكليزية ويلعب لنادي سالزبورغ النمساوي، الطريف في الأمر أن الفوز التاريخي والأهداف التسعة بقيا في ذاكرة التاريخ ذلك أن المنتخب النرويجي ودع من الدور الأول.

مواجهات منتظرة

تجمع نصف مباريات ثمن النهائي بين منتخبين من قارة واحدة وفي أهمها يلتقي منتخب الإكوادور بطل أميركا الجنوبية مع الأورغواي ثالث البطولة التي أقيمت مطلع العام الحالي ويومها تقدم الأول على الثاني مرتين بالترتيب بالدورين الأول والنهائي إلا أن السيليستي الصغير فاز عليه مرتين 3/1 و1/صفر على التوالي، ويسعى المنتخب الإيطالي الذي لم يسبق له تسجيل أي إنجاز في البطولة تخطي صاحب الأرض البولندي وسبق للآتزوري الفوز على منافسه في بطولة أوروبا (تصفيات هذه النسخة) بثلاثية نظيفة، وفي مواجهة تعكس المنافسة بينهما على زعامة القارة الآسيوية يلتقي منتخبا اليابان وكوريا الجنوبية، أما منتخب السنغال صاحب الدفاع الأفضل حتى الآن في البطولة فيواجه نظيره النيجيري في إعادة لآخر مواجهاتهما على صعيد الشباب وكانت يومها في نهائي كأس إفريقيا 2015.

ويبدو منتخب فرنسا الذي حقق انتصارات كاملة بالدور الأول أفضل حالاً من نظيره الأميركي وهما اللذان تعادلا ودياً في آذار الماضي بهدفين لمثلهما ولا يزال منتخب الأرجنتين يطمح للسير بعيداً في البطولة وبلاده صاحبة الرقم القياسي بالتتويج بكأس العالم للشباب علماً أنه فك عقدة الدور الأول التي رافقته في ثلاث مشاركات أخيرة وسيواجه منتخب مالي بطل القارة السمراء.

مباريات ثمن النهائي

• اليوم: إيطاليا * بولندا (6.30)، كولومبيا * نيوزيلندا (9.30).

• غداً: الأورغواي * الإكوادور، أوكرانيا * بنما (6.30)، السنغال * نيجيريا (9.30).

• الثلاثاء: اليابان * كوريا الجنوبية، فرنسا * أميركا (6.30)، الأرجنتين * مالي (9.30).