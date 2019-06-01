1.2 مليار ودائع صناديق المساعدة الاجتماعية لعمال اللاذقية … عثمان: 400 عامل يشغلون مرفأ اللاذقية مصيرهم مجهول

كشف تقرير لنقابات عمال اللاذقية عن وجود أكثر من 1.2 مليار ليرة ودائع لصناديق المساعدة الاجتماعية التابعة لنقابات عمال اللاذقية والبالغ عدد منتسبيها 70272 عاملاً وعاملة، إضافة إلى وجود أكثر من 81 مليون ليرة رصيداً جارياً لدى هذه الصناديق، وتأتي نقابة عمال التنمية الزراعية في النسبة الكبرى من الودائع التي تزيد على ربع مليار ليرة سورية.

وأكد التقرير المقدم من عمال اللاذقية إلى المجلس العام لنقابات العمال ضرورة العمل على تجديد عقود عمال مؤسسة الطيران العربية السورية في فرع اللاذقية الذين تم تعيينهم بصفة مؤقتة منذ ثماني سنوات وبشكل متواصل وتجديد عقودهم من دون انقطاع، وفي هذا العام لم يتم تجديد عقودهم، على الرغم من مطالبة المؤسسة بتجديد عقودهم لكن وزارة النقل لا تستجيب لذلك، من دون أي مبرر مفهوم، علماً أن فرع المؤسسة العربية السورية للطيران في اللاذقية بحاجة إلى خدماتهم.

وتحدث رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان لـــ«الوطن» عن مصير 400 عامل يشغلون مرفأ اللاذقية اليوم منوهاً بأن هؤلاء العمال يقع على عاتقهم الآن تشغيل كامل مرفأ اللاذقية من تفريغ وتحميل، والخدمات الموجودة كافة، وهم يعملون لدى الشركة الخاصة التي تستثمر مرفأ اللاذقية منذ سنوات، وقبل نهاية العام الحالي سينتهي عقد الشركة الخاصة لاستثمار مرفأ اللاذقية، ولا رؤية واضحة حتى الآن لموضوع تشغيل المرفأ، مضيفاً: البعض يقول إن عملية استثمار المرفأ ستعود إلى إدارة مرفأ اللاذقية بشكل مباشر وهذا ما يطالب به التنظيم النقابي، والبعض الآخر يتوقع أن يتم تمديد عقد استثمار الشركة الخاصة، وهناك رأي آخر أنه سيتم طرح المرفأ للاستثمار لأي شركة أخرى، وتابع: المهم في كل الموضوع هو مصير 400 عامل يتولون الآن تشغيل المرفأ في حال عودة الاستثمار لإدارة المرفأ أو لأي جهة أخرى، فإن مصير هؤلاء العمال الذي اكتسبوا خبرة كبيرة أصبح مهدداً بالخطر لأنهم الآن عمال لدى شركة خاصة، ولمصلحة العمل وشركة المرفأ وعائلات 400 عامل يفترض المحافظة على هؤلاء العمال وعدم التفريط بخبرتهم التي لا يمكن أن تعوض، خصوصاً في هذه الفترة التي تعاني فيها البلاد فقداناً في القوى العاملة الخبيرة.

وأكد عثمان ضرورة أن يتم إصدار مرسوم الركب السككي أسوة بالركب الطائر، وخصوصاً أن هذا المرسوم قد درس واستوفى كل الشروط لدى رئاسة مجلس الوزراء. وعن الدور الاجتماعي للاتحاد بيّن عثمان أن إجمالي مبيعات مؤسسة الرعاية الصحية في اللاذقية بلغ أكثر من 326 مليون ليرة إجمالي الأرباح فيه تجاوز 67.5 مليون ليرة سورية.