دمشق تعرض أزهارها للعالم.. مدير سياحة دمشق لـ«الوطن»: 9 دول و60 جناحاً محلياً في معرض الزهور

بيّن مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي لـ«الوطن» أن عدد المشاركين في معرض الزهور وصل لغاية تاريخه إلى 9 دول عربية وأجنبية، مشيراً إلى وجود 60 جناحاً محلياً لعرض مختلف أنواع الزهور والمنتجات في المعرض المقرر إقامة دورته الأربعين في الفترة بين 26 حزيران ولغاية 10 تموز في حديقة تشرين بدمشق، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأشار كريشاتي إلى استكمال التحضيرات حالياً بالتنسيق مع محافظة دمشق على صعيد الموقع العام وتجهيز الأجنحة، علما أن باب المشاركة ما زال مستمراً لغاية أسبوع، مضيفاً: إن للمعرض أهمية في المساهمة بتنشيط السياحة الداخلية لمدينة دمشق والترويج لمنتجات الأزهار والورود الشامية، مع وجود أجنحة خاصة بالحرف التراثية التقليدية وعدة فعاليات وأنشطة ترافق المعرض، منوهاً بأنه من المقرر أيضاً إقامة جناح خاص للزهور في معرض دمشق الدولي قريباً.

وحسب بيان لمديرية سياحة دمشق، يشارك في المعرض العديد من الجهات الدولية التي تشمل وزارة الخارجية ومديرية الحدائق والخدمات من أبخازيا، وشركة AGROMIRANDA الفنزويلية/ كاراكاس، وجمعية زهرة الأوركيد من الفيليبين، إلى جانب عدة مشاركات عربية حكومية وخاصة متمثلة بوزارة الزراعة المصرية ووزارة السياحة وغرفة الصناعة التقليدية والحرف من الجزائر، وأمانة بغداد من العراق، إضافة إلى شركة VERT VEINEl من لبنان وجمعية أزهار القطف من الأردن، و3 شركات من السودان وجمعية فلاحة البساتين السودانية.

يضاف ذلك إلى المشاركات المحلية الحكومية متمثلة بـ/وزارتي الثقافة والزراعة/ والخاصة المشاتل المحلية، الشركات المختصة بإنتاج الزهور ونباتات الزينة، الشركات المختصة بمنتجات الوردة الشامية- الشركات المختصة بمستلزمات تنسيق الحدائق، محلات بيع وتنسيق الزهور، مربي النحل ومنتجي العسل ومنتجات خلية النحل، الشركات المهتمة بالمنتجات الطبية والعطرية، المهتمين بتربية الطيور وأسماك الزينة والحيوانات المختلفة. الأعمال اليدوية المنزلية على اختلافها، الأعمال الحرفية والمهنية.

ويتضمن المعرض فعاليات فنية وثقافية وترفيهية متنوعة منها عروض سينمائية-مسرح خيال الظل- عروض ستقدمها الأمانة السورية للتنمية- معرض صور ولوحات عن دمشق القديمة للفنان ناصر حسني إلى جانب نشاطات للأطفال تشمل معرض كتاب خاص بالأطفال- عروض مسرحية- عروض فنية متنوعة لـ( فرقة أمية- فرقة المهرة- معهد صلحي الوادي)- الرسم على القماش- الرسم على الفخار وزراعتها بنبتة صغيرة- الشخصيات الكرتونية الجوالة بالحديقة.

كما يتخلل المهرجان أيام خاصة منها يوم لجرحى الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجمعية السورية للتسويق، ويوم للحرير ومنتجات المرأة الريفية تقيمه وزارة الزراعة، ويوم آخر لمنتجات العسل والمنتجات الطبية والعطرية والوردة الشامية يتضمن عرضاً حياً ومباشراً لصناعة الصابون وتقطير ماء الورد وعصر حبة البركة، كما تقيم وزارة الثقافة/ مديرية ثقافة الطفل يوماً لثقافة وترفيه الطفل يتم خلاله تصميم وطباعة وتوزيع كتيب أرسم وألون وتعليم بعض الحرف اليدوية، ويقام يوم لزراعة بعض النباتات والشتول في الحديقة.