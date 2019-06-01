برجك اليوم – الأحد 02 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان هذا شهر جيد وكل ما يلزمك فيه هو أن تنسى مضايقاتك وتباشر العمل بمحبة وتفاؤل، وتجلس إلى جانب العائلة لأنك تشعر أن الاطمئنان معهم وتمنحهم السعادة ويمنحونك المحبة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار حاول أن تتعاطى بحكمة في أمورك المالية فقط وأجل إسرافك وخفف نسبة صرفك إلى الحد الأدنى، فالأمور المالية تتحسن بشكل ملحوظ ما يوفر لك الهدوء والإحساس بالأمان.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تتمتع اليوم بالقوة وبذكاء متقد، ربما تحيط بك هالة براقة يحسدك عليها الآخرون، فحاول إبراز كامل مهاراتك فالأضواء كلها موجهة إليك وتسعدك المحبة ممن حولك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز قد تتهم اليوم أو تظلم في موقف ليس صحيحاً وقد يضايقك تراجع معنوي أو حزن، فاحذر من إفشاء أسرارك لأنك تتعرض للقيل والقال، تأكد مما تسمع ولا تثق بسرعة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم مناسب للتعارف والعلاقات الجيدة وللاتصالات المفرحة والأخبار السعيدة، فأنت تستعيد مرحك وهذا يجعلك تثق بنفسك أو بمحيطك وبمن حولك تستقبل ضيوفاً أو تزور أماكن.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول لا تجرح شعور الآخرين واعتزازهم بأنفسهم وكن لينا فالعلاقات الإنسانية، تحتاج للكثير من العناية والانتباه وتطور الأوضاع اليوم لا يرضيك فكن أكثر هدوءاً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تنعم بجو من الشعبية وتستقطب الناس من حولك فاليوم جميل للعلاقات الاجتماعية، وقد تهتم بقضايا عامة أو قضايا تخص الآخرين الأوراق تشغلك وخاصة لسفر أو لجديد.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ضع أمامك هدفاً وتعاون مع المحيط والأصدقاء واستثمر صداقاتك وعلاقاتك الكثيرة، فالحياة تمنحك توازناً واستقراراً وقد تفكر فعلاً بارتباط لأن العائلة تسعدك بقربها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت متعب أو عصبي وقد تشعر بالإحباط أو باليأس أو بالقلق كأنك فاقد للطاقة، فلا تحمل الآخرين أخطاء ليست من صنعهم ولا تكن قاسياً في أحكامك وخاصة قانونياً.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنصحك أن تعمل ما تحب من دون أن تستهلك جهدك في أمور لا تحبها، فأنت في شهر جيد للعمل الكثير ولتشعر أنك مركز اهتمام من حولك ولتحتاج أجندة تكتب فيها مواعيدك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أيام فيها لقاءات جيدة وشرح لوجهة نظرك بطريقة هادئة وقد تطالب بحقوقك وتنالها، فقد تقوم بدور فعال للخلاص من مشاكل تضايقك أو تقلقك مدافعاً عن حقوقك المشروعة.