العثور على 4 أطنان سيفور من مخلفات الإرهابيين بحوض اليرموك

بينما عثرت الجهات المختصة أمس على كمية من المواد المتفجرة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية، وقعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في ريف السويداء.

وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن الجهات المختصة عثرت على 4 أطنان من مادة السيفور الشديدة الانفجار من مخلفات المجموعات الإرهابية في حوض اليرموك بالمنطقة الجنوبية.

على صعيد آخر، جرح مسلحون مما تسمى «قوات شيخ الكرامة»، بهجوم لمجهولين على قرية صلخد (29 كم جنوب مدينة السويداء) جنوب البلاد.

ونقلت مواقع إلكترونية معارضة عن مصادر محلية، أن خمسة مسلحين من ميليشيا «قوات شيخ الكرامة»، أصيبوا بجروح خفيفة، نتيجة إلقاء مجهولين قنبلة يدوية على منزل كانوا فيه في القرية.

وأضافت المصادر: إن تبادل إطلاق نار حصل بين المجهولين ومسلحي الميليشيا، بعد إلقاء القنبلة على المنزل، دون سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وسبق أن قتل قيادي من الميليشيا في الـ3 من أيار الماضي، متأثرا بجراح أصيب بها إثر إطلاق نار تعرض له في صلخد.

والأسبوع الماضي، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض، أن «قوات شيخ الكرامة» في السويداء أعدمت 3 أشخاص بتهمة قتله.

ولفت «المرصد» إلى أن المجموعة التي نفذت الإعدام هي نفسها مجموعة المتزعم الذي قتل بإطلاق الرصاص عليه في بلدة صلخد بريف السويداء، حيث «جرى اعتقال منفذي العملية منذ أيام عدة ليتم إعدامهم اليوم السبت» وفق ما تناقل «المرصد».

وكان «المرصد» نفسه ذكر في الـ17 من الشهر الماضي، أن مسلحين هاجموا حاجزا لقوات الدفاع الوطني في قرية صما غربي السويداء، ما أسفر عن استشهاد عنصرين من «الدفاع الوطني».