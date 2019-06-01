افتتاح مشفى ميداني في «مخيم الهول» هذا الأسبوع

يفتتح هذا الأسبوع مشفى ميداني جديد في «مخيم الهول» الذي تسيطر عليه ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» في الحسكة، لعلاج جرحى الحرب والمرضى والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة فيه.

وفي بيان مشترك نقلت «الوطن» نسخة منه، قال كل من «منظمة الهلال الأحمر العربي السوري» و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر» و«الصليب الأحمر النرويجي»: إنهم سيقيمون مشفى بدعم منهم في «مخيم الهول» لعلاج جرحى الحرب والمرضى والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة عقب تدفق النازحين عليه خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب البيان، فقد ظل أكثر من 63 ألف شخص، وصلوا إلى المخيم منذ شهر كانون الأول الماضي، محرومين من الرعاية الصحية في المناطق التي ينتمون إليها بسبب العمليات القتالية المتواصلة وشح الدواء وتضرر المرافق الصحية أو تدميرها.

وذكر البيان، أن رئيس بعثة اللجنة الدولية في سورية فيليب شبوري، وصف الحاجة إلى المساعدة الطبية في مخيم الهول بالحاجة «الهائلة» بعد زيارة قام بها إليه مؤخراً.

وقال شبوري: «توسع المخيم بسرعة فائقة مما جعله يطرح تحدياً للمنظمات الإنسانية في مواصلة الاستجابة للطلبات، وخاصة الخدمات الطبية، فقد أصيب الكثير من الأشخاص بجراح أثناء العمليات القتالية أو في طريقهم إلى المخيم وما زالوا ينتظرون تلقي العلاج حتى الآن بعد أشهر عدة».

وأضاف: «إننا نحاول الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ليس فقط للعائلات المقيمة في مخيم الهول، وإنما أيضاً للأشخاص المكروبين والمنكوبين بسبب الفيضانات في ريف الحسكة، حيث ظل متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري يعملون على مدار الساعة خلال الأشهر القليلة الماضية».

وتابع: «لقد دق تدهور الوضع الصحي في المخيم ناقوس خطر الحاجة إلى هذه المؤسسة الطبية، وهي الأولى من نوعها المصممة لتقديم خدمات الرعاية الصحية العالية المستوى، بما في ذلك العمليات الجراحية ذات الفعالية الفائقة».

ووفقاً للبيان، فإن المشفى الميداني يُعد واحداً من المرافق الأكثر تطوراً المعتمد عليه في مواجهة الكوارث.

وقال رئيس الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي بحسب البيان: «لولا دعم شركائنا في العمل الإنساني والأطراف المعنية المسؤولة عن تيسير التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع لما كنَّا قد حققنا هذا الإنجاز».