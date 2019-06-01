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67 بالمئة من السوريين يعيشون على الرواتب

| الوطن

الأحد, 02-06-2019

اعتبرت دراسة نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» أن رفاهية المجتمع السوري تتوقف على مستوى دخول العاملين بأجر في المقام الأول كون العاملين بأجر يشكلون الأغلبية العظمى من أفراد المجتمع السوري 67 بالمئة، مؤكدة أن تنمية هذه الدخول يُفترض أن يكون الإسهام الجوهريّ للسياسات الاقتصادية في السنوات القادمة.
ولفتت الدراسة التي أعدها أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور إلى أن وسطي الرواتب والأجور في القطاع الحكومي والقطاع العام الاقتصادي يقدر بحدود 40 إلى 45 ألف ليرة شهرياً، في حين يتراوح وسطياً في القطاع الخاص ما بين 65 إلى 70 ألف ليرة شهرياً.
ورأت الدراسة أن هناك تراجعاً مريعاً في الدخول الحقيقية لأصحاب الرواتب والأجور منذ العام 2011، والمقابل هناك زيادة حقيقية في دخول الملكيّة وفي الأرباح الحقيقية إذ تبلغ نسبة العاملين بأجر من إجمالي عدد المشتغلين 66.5 بالمئة، على حين نسبة أصحاب الأعمال 3.7 بالمئة ونسبة العاملين لحسابهم الخاص 29.8 بالمئة.

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