محلا: اقتراح لرفع سن التأجيل لطلبة الدكتوراه إلى 37 سنة

أعلن مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة اللواء سامي محلا عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى لمن يسجل للدكتوراه لتصل إلى 37 سنة.

وخلال لقائه مع فعاليات محافظة طرطوس في صالة المركز الثقافي في المدينة أشار محلا إلى إحداث مكاتب تأجيل دراسية بالجامعات في دمشق وحلب وحمص باعتبارها تجربة رائدة تخفف عن الطلبة التكاليف والمعاناة وتمنع الاحتكاك بينهم وبين الدوائر الجامعية المعنية وشعب التجنيد، مؤكداً أنه سيتم افتتاح مكاتب في بقية الجامعات فور تأمين مقرات لهذه المكاتب فيها.

وأكد محلا أن العمل بشفافية يعتبر أحد أهم المقومات التي يرتكز عليها عمل التجنيد، مشدداً ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة العاملين المسيئين في شعب التجنيد الذين يسيئون للقوات المسلحة فالتكاسل والتأخير عن الدوام والمعاملة السيئة هو فساد وإهمال المكلف أيضاً فساد وليس فقط الرشوة والابتزاز.

وكشف محلا عن وجود لجنة مشكلة من أطراف متعددة مهمتها البت باعتراضات المتظلمين على القرارات المجحفة بحق أي مكلف من المكلفين وإعطاؤه حقه ومحاسبة المخطئ.