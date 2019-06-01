الأولى

كريشاتي: 9 دول و60 جناحاً محلياً في معرض الزهور

| فادي بك الشريف

الأحد, 02-06-2019

كشف مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي أن 9 دول عربية وأجنبية مشاركة في الدورة الأربعين لمعرض الزهور الذي سينطلق في 26 الشهر الحالي في حديقة تشرين، مشيراً إلى وجود 60 جناحاً محلياً لعرض أنواع الزهور والمنتجات في المعرض.
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار كريشاتي إلى استكمال التحضيرات حالياً بالتنسيق مع محافظة دمشق على صعيد الموقع العام وتجهيز الأجنحة، مضيفاً: علماً أن باب المشاركة ما زال مستمراً لغاية أسبوع.
واعتبر كريشاتي أن للمعرض أهمية في تنشيط السياحة الداخلية لمدينة دمشق والترويج لمنتجات الأزهار والورود الشامية مع وجود أجنحة خاصة بالحرف التراثية التقليدية وعدة فعاليات وأنشطة ترافق المعرض.

مقالات ذات صلة

الأحد, 02-06-2019

شبّه ما تعرضت له بلاده بما يجري في سورية … بطريرك صربيا: يدهشني هذا الاستقبال المهيب على الأرض والمدينة المقدستين

الأحد, 02-06-2019

حرب اقتصادية أم صراع نفوذ؟

الأحد, 02-06-2019

دفعات من العائدين عبر «جديدة يابوس» و«الدبوسية» … تحرك من بيروت بوجه «العقوبات» على سورية

الأحد, 02-06-2019

منظمة التعاون الإسلامي تستذكر «الجولان» و«القدس»

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock