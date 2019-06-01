كريشاتي: 9 دول و60 جناحاً محلياً في معرض الزهور

كشف مدير سياحة دمشق طارق كريشاتي أن 9 دول عربية وأجنبية مشاركة في الدورة الأربعين لمعرض الزهور الذي سينطلق في 26 الشهر الحالي في حديقة تشرين، مشيراً إلى وجود 60 جناحاً محلياً لعرض أنواع الزهور والمنتجات في المعرض.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشار كريشاتي إلى استكمال التحضيرات حالياً بالتنسيق مع محافظة دمشق على صعيد الموقع العام وتجهيز الأجنحة، مضيفاً: علماً أن باب المشاركة ما زال مستمراً لغاية أسبوع.

واعتبر كريشاتي أن للمعرض أهمية في تنشيط السياحة الداخلية لمدينة دمشق والترويج لمنتجات الأزهار والورود الشامية مع وجود أجنحة خاصة بالحرف التراثية التقليدية وعدة فعاليات وأنشطة ترافق المعرض.