دفعات من العائدين عبر «جديدة يابوس» و«الدبوسية» … تحرك من بيروت بوجه «العقوبات» على سورية

عادت دفعات جديدة من المهجرين السوريين القادمين من الأراضي اللبنانية، عبر معبري «الدبوسية» و«جديدة يابوس» الحدوديين بريفي حمص ودمشق.

ووصل صباح أمس عدد من الحافلات التي تقل عشرات الأسر السورية المهجرة، تمهيداً لنقلهم إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب. وكالة «سانا» الرسمية قالت إن الجهات المعنية، قامت باستقبال المهجرين العائدين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، قبيل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب، ونقلت عن العائدين ارتياحهم للتسهيلات التي قدمت لهم، كما لفت العائدون إلى أنهم أحضروا معهم جميع ممتلكاتهم من مستلزمات الإقامة والأدوات المنزلية وحتى المواد الغذائية التي تدخل ضمن مؤونة الأسرة من حبوب وغيرها، حيث وفرت لهم الجهات المعنية في سورية تأمين نقلها من دون نفقات.

على صعيد مواز، وصل عدد «اللاجئين» السوريين، ممن حصلوا على الجنسية الألمانية إلى نحو ثلاثة آلاف «لاجئ»، وذلك منذ عام 2011 وحتى الآن.

ونقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مكتب الإحصاء الفيدرالي، بحسب مواقع إعلامية معارضة، أن نسبة من حصل على الجنسية الألمانية عام 2018، ازدادت 16 بالمئة عن النسبة في عام 2017.

وقال مكتب الإحصاء الألماني، أن 2479 سورياً، حصلوا على الجنسية الألمانية في عام 2017، في حين وصل عدد من حصل عليها حتى نهاية عام 2018، إلى 2880.

وتوقع المكتب الإحصائي أن يرتفع عدد السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية في عام 2019 إلى الضعف أي 6000.

على صعيد آخر انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، فعاليات الاجتماع العربي التحضيري الموسع لبحث خطة عمل لإطلاق حملة شعبية عربية وعالمية، لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.

ويشارك في الاجتماع شخصيات وأمناء عامون، ورؤساء مؤتمرات، واتحادات ومنظمات شعبية عربية، وممثل عن سفارة سورية في لبنان.