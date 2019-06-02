خيمتا سيريتل ونينار بطابع رمضاني أصيل وأجواء رائعة

يبقى شهر الخير والعطاء مميزاً بتفاصيله وطابعه الخاص، ويحلو بأجوائه التي تبعث الفرحة في النفوس، من لمّة الأهل والأصدقاء حول مائدة الإفطار والسحور، إلى زينة الشهر المبارك من فوانيس ملونة تضيء الشوارع وتتزين بها البيوت، إضافة إلى المأكولات والمشروبات الخاصة برمضان كالمعروك أو ما يسمى بخبز الصائم وشراب الجلاب والتمر هندي والعرقسوس، ليس هذا فحسب بل تبقى خيم رمضان وما تتضمنه من أنشطة ترفيهية وبرامج مسابقات وربح من أكثر الطقوس المحببة خلال الشهر الكريم، حيث أقامت شركة سيريتل ونينار خيمتا رمضان في مطعم ديونز بوليفارد بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة في دمشق، وفي فندق شهبا حلب، وقد تميّزت الخيمتان باستضافة أبرز نجوم الشاشة السورية والفنانين والمطربين السوريين واللبنانيين، حيث تضمن الحوار معهم تسليط الضوء على أهم أعمالهم الفنية في جو من المسابقات والجوائز التي خلقت روح المنافسة والحماس بين الزوار.

خيمتا سيريتل ونينار الموجودتان في مطعم ديونز بوليفارد بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة وفندق شهبا حلب، استضافتا فنانين وإعلاميين وممثلين وفرق غنائية ورياضية ووجوه من المجتمع.

جوائز قيّمة قُدمت من سيريتل وميلك مان للفائزين بالمسابقات، في حين برنامج كاش مع النجوم الذي بات حديث كل بيت سوري بما يقدمه من تسلية وربح وجوائز تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة سورية كان حاضراً خلال خيمتي سيريتل ونينار الرمضانيتين من خلال استكمال زرع الفرحة في القلوب وتسليم الجوائز لأصحابها ضمن هذه الأجواء المميزة وبحضور الزوار والضيوف.

الجدير بالذكر أن خيمة سيريتل ونينار الموجودة في فندق شهبا حلب من تنظيم شركة AD2Z ورعاية من حلو فستق حلب، شادوز للألبسة النسائية، بن ميرتا، بقوليات بيرويا، وأورانج موبايل ستور، فيما تقوم شركة Q media برعاية خيمة سيريتل ونينار في مطعم ديونز بوليفارد بمدينة الجلاء الرياضية بالمزة، كما يتم نقل أجواء الخيمتين على نينار FM ونينار iTV

أجواء رمضانية أصيلة تتزين بروح العطاء والحب، ميّزت خيمتا سيريتل ونينار هذا العام واللتان تفتحان أبوابهما طوال أيام رمضان المبارك أمام الزوار الكرام وباستضافة أبرز نجوم سورية.