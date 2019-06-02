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خفاش يعض مسناً وينفق

| وكالات

الإثنين, 03-06-2019

تعرض أحد سكان ولاية نيوهامبشير الأميركية لهجوم مباغت من خفاش مصاب بداء الكلب كان مختبئاً داخل غطاء جهازه اللوحي.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن الحادث وقع عندما كان روي سيفيرستون (81 عاماً) جالساً في صالة منزله وتناول جهازه اللوحي من الطاولة فخرج من غطائه خفاش وعضه من يده.
وقال: «وكأن نحلة صغيرة لسعتني».
وتمكن من الإمساك بالخفاش وإطلاقه خارج المنزل. إلا أنه عندما خرج إلى الفناء في صباح اليوم التالي رأى الخفاش نافقاً.
وأرسل الطائر الصغير إلى الفحص الطبي فاكتشف المختصون إصابته بداء الكلب، عندها لجأ المسن إلى المستشفى طلباً للمساعدة الطبية.
وقال سيفيرستون، الذي يتماثل للشفاء بعد عضة الخفاش، مازحاً: «من حسن الحظ أنني لم أحضنه».

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