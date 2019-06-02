اختتام النسخة السابعة لكرة القدم من أجل الصداقة

اختتمت يوم السبت فعاليات النسخة السابعة من بطولة كرة القدم من أجل الصداقة بحضور النجم البرازيلي السابق روبيرتو كارلوس الذي قدم كأس البطولة للفريق الفائز.

وأقيمت البطولة تزامناً مع نهائي دوري أبطال أوروبا في مدريد، ويشارك فيها مئات الأطفال والشباب من مختلف قارات العالم، ووزع المشاركون في البطولة على فرق تحمل أسماء حيوانات نادرة بهدف دعمها وحمايتها من الانقراض، وفي موسم 2019 تنافس 32 فريقاً من الجنسين بمعدل أعمار 12 عاماً.

حضر منافسات اليوم الأخير بالإضافة إلى روبيرتو كارلوس النجم الإيطالي السابق ماركو ماتيراتزي، ورئيس أكاديمية برشلونة لكرة القدم للشباب ميكيلبويج، كما كان نجم الكرة الروسي السابق سميرتين من بين الحاضرين.