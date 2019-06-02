الطليعة يحرج تشرين

الفريقان: تشرين والطليعة

النتيجة: التعادل هدف لهدف

الجمهور: لا يوجد في المدرجات والآلاف خارج الملعب.

خطف الطليعة تعادلاً ثميناً بهدف من مستضيفه تشرين في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الجمهورية وزادت آماله في التأهل للنهائي بعد مباراة باهتة في كل شيء خلت من الجمهور لعقوبة اتحادية.

رغم البداية الهجومية من الفريقين إلا أن المباراة سارت بعد ذلك بشكل ممل ولم تكن هناك فرص خطرة من الفريقين اللذين أكثرا من التسديدات البعيدة وكانت أخطرها لعبد القادر عدي بجانب القائم ولتشرين عن طريق محمد المرمور أبعدها الحارس لركنية.

في الشوط الثاني ورغم الهدفين اللذين سجلا لكلا الفريقين إلا أن باقي تفاصيل هذا الشوط كانت كسابقه وشهد اعتراضاً تشرينياً على الحكم المساعد الأول الذي ألغى هدفاً لهم سجله عبد الرحمن بركات كان صحيحاً بشهادة حكام تابعوا المباراة كما أثارت بعض راياته جدلاً كبيراً وتذمراً واعترض الطليعة أيضاً على ركلة جزاء لم يعرها الحكم محمد العبد اللـه أي اهتمام وبشكل عام كان الطليعة أفضل من تشرين بهذا الشوط رغم أن المرمور سجل لتشرين أولاً من دربكة أمام مرمى الطليعة في الدقيقة 52 وعادل للطليعة أمين حداد في الدقيقة 73 بعد نزوله بدقيقة كما أبعد قائم تشرين كرة للطليعة على حين ذهبت تسديدة كامل حميشة أنشط لاعبي تشرين بجانب القائم وقدم الزينو فاصل مراوغة جميلاً ولكن النهاية كانت بيد المرعي وزاد الطين بلة عند التشرينيين التبديلات غير الموفقة وخرج من حضر من كوادره حزيناً على أداء فريقه وهتف جمهوره خارج الملعب ضد الإدارة والمدرب واتحاد الكرة وطالب بحله.

استقالة الجهاز الفني لتشرين

بعد مباراة الطليعة تقدم الجهاز الفني لكرة تشرين بقيادة المدرب محمد اليوسف باستقالته من تدريب الفريق واجتمعت الإدارة على الفور ووافقت على الاستقالة وسيتم تعيين مدرب جديد اليوم على أبعد تقدير.

ويبدو المدرب هيثم جطل هو الأقرب لتدريب الفريق.