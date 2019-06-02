سلة رجال الفيحاء.. تعيد ترتيب أوراقها وتبحث عن مدرب

رب ضارة نافعة، تلخص هذه المقولة رحلة سلة رجال نادي الفيحاء هذا الموسم، حيث لم يتمكن الفريق من ترك بصمة مشرقة في مشاركاته هذا الموسم، فخرج من مسابقة كأس الجمهورية بخسارات مؤلمة وقاسية كانت كافية لأن تضع الفريق خارج دائرة المنافسة، إضافة إلى إخفاقه في التأهل لدوري الدرجة الأولى، فخسر الفريق مباريات أمام فرق لا تتفوق عليه بأي شيء، لكن سوء التحضير وضعف الاستعداد ساهما في تراجع أداء الفريق على صعيد المستوى والنتائج المحققة.

ردة فعل

هذه النتائج تركت صدى عند إدارة النادي التي تعاملت معها بردة فعل وصفها الكثيرون بالايجابية، لكونها عقدت اجتماعاً مطولاً مع كوادر اللعبة بالنادي، ووضعت يدها على مكامن الخطأ التي تعاني منه اللعبة بشكل عام، وارتأت بعد دراسة متأنية ضرورة إعادة ترتيب أوراق اللعبة على أسس سليمة، والتأسيس لانطلاقة قوية ستكون بدايتها بعد إجازة عيد الفطر القادم.

إنهاء وتكليف

وقررت الإدارة بعد هذه النتائج المخيبة للآمال التي خرج بها فريق الرجال الاستغناء عن خدمات مدرب الفريق فايز حناوي الذي لم يتمكن أن يضيف أي شيء جديد على الفريق، وبدأت الإدارة اتصالاتها مع بعض المدربين الوطنين من أجل قيادة الفريق في المرحلة المقبلة، وحتى كتابة هذه السطور لم تتوصل إلى أي اتفاق رسمي بسبب التزام أغلبية المدربين بفرقهم، وتنتظر انتهاء الموسم حتى تختار المدرب الأنسب لتدريب الفريق.

تدعيم

ولم تنس الإدارة موضوع غياب البديل المناسب الذي عانى منه الفريق هذا الموسم، وقررت البحث عن لاعبين اثنين من مستوى جيد للتعاقد معهما من أجل تدعيم مراكز الفريق، وتحقيق نتائج إيجابية، وضمان العودة لدوري الأضواء الموسم القادم.

توزيع المهام

أبقت الإدارة مهمة الإشراف الفني على اللعبة بشكل عام إلى الكوتش أمجد العش، الذي بدأ مشاوراته مع كوادر اللعبة من أجل توزيع المهام بين مدربي النادي، حيث سيتم تكليف المدرب طموح شربجي مهمة تدريب فريق الشباب بدلاً من فريق الناشئات، وهناك كلام غير رسمي مع المدرب هيثم جميل من أجل قيادة فريق الرجال لكن الكلام لم يتعد حدود المزاح حتى الآن، على أن تفتح الإدارة معه حواراً رسمياً بعد إجازة العيد، ويعود اهتمام الإدارة للعبة إلى تحسن وضع استثمارات النادي في الآونة الأخيرة بعد تعهيد الملعب العشبي، وهو سيدخل على خزينة النادي أموالاً جيدة ستتمكن الإدارة من التصرف بها بحرية لدعم مفاصل اللعبة وتطوير مستواها، يذكر أن قواعد الفيحاء باتت من أقوى الفرق على صعيد فرق العاصمة بعد النتائج الجيدة التي خرجت بها هذا الموسم.