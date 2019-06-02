جبيلي لـ«الوطن»: لا رفع لأسعار اشتراك ADSL … خدمة إنترنت جديدة بسرعة حقيقية وغير خاضعة لتقنين الكهرباء في اللاذقية

كشف مدير فرع اتصالات اللاذقية عادل جبيلي لـ«الوطن» عن خدمة انترنت جديدة سيتم تفعيلها قريباً في المحافظة لإيصال الانترنت بسرعة عالية حقيقية إلى المشتركين.

وبيّن جبيلي أن اتصالات اللاذقية بصدد تفعيل خدمة إيصال الكبل الضوئي إلى المنزل «FTTH» خلال فترة قريبة، موضحاً أنه سيتم تفعيلها في المراكز الهاتفية بالمحافظة بشكل تدريجي، وفق مسح خاص للأماكن المستهدفة ومنها الأسواق التجارية، لتشمل في الخطوة الأولى «8 آذار– الأميركان– الزراعة– الكورنيش الجنوبي».

وحول ميزات الخدمة، لفت جبيلي إلى أن «FTTH» تتميز بإيصال الانترنت إلى المنازل بسرعة حقيقية وفق الاشتراك لبتدأ بـ8 ميغا وحتى 16 ميغا، بأسعار من 14 ألفاً إلى 24 ألف ليرة، بحسب نوع السرعة، منوهاً بأنها ذات قيمة مادية أقل من اشتراك انترنت الشركات التي تبدأ من 87 ألف ليرة سورية وما فوق بحسب السرعة التي يختارها المشترك.

وأشار مدير فرع الاتصالات إلى أن الخدمة الجديدة لا تخضع لنظام التقنين الكهربائي، موضحاً أنها تصل عبر كبل ضوئي من المركز الأم إلى المراكز الهاتفية التي ستفعل فيها والمزودة بمجموعات توليد للطاقة الكهربائية.

وعن تأثير هذه الخدمة على أسعار ADSL، أكد جبيلي أنها لن تؤثر مطلقاً في خدمة الانترنت الحالية، مبيناً أنها ستبقى كما هي ولن يتم رفع رسوم الاشتراك فيها.

وفيما يخص خدمة «IPTV» الخاصة بالباقات التلفزيونية، بيّن جبيلي أن الخدمة خاصة بمشاهدة المشترك لما يختار من القنوات التلفزيونية عبر الانترنت، لافتاً إلى اشتراك 176 مشتركاً فيها منذ تفعيلها في المحافظة.

من جهة ثانية، أظهر تقرير صادر عن فرع اتصالات اللاذقية أن عدد مشتركي الانترنت في الفرع وصل إلى 150899 مشتركاً وعدد البوابات الإجمالي 171214 بوابة حتى نهاية شهر آذار الماضي.

ولفت التقرير – الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه – إلى وجود 309153 مشتركاً في الأرقام الهاتفية، من أصل 475018 رقماً، موزعين على 52 مركزاً هاتفياً و117 مجمعة ضوئية.

وبحسب التقرير فإن خطة فرع الاتصالات للخطوط الهاتفية، خلال شهر آذار بلغت 104 بالمئة، لتسجل نسبة 97 بالمئة.

وخلال الربع الأول من العام الجاري ،سجلت التسديدات الهاتفية العادية في الفرع مبلغاً بقيمة 813 مليون ليرة سوريّة، مقابل 219 مليون ليرة سورية للتسديدات الرسمية، في حين بلغ مجموع قيمة الإيرادات «تسديد عادي ورسمي وإيرادات مختلفة، مليار ليرة سورية، خلال الأشهر الثلاثة ذاتها من العام الجاري.