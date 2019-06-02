عضو مجلس محافظة القنيطرة يتهم نقطة … الهلال الأحمر بتجمع الفضل بالواسطة والمحسوبيات .. رئيس فرع هلال دمشق: سيتم محاسبة من تثبت الإساءة منه

لم تتوقف معاناة المراجعين لنقطة الهلال الأحمر في تجمع جديدة عرطوز الفضل والتابعة لشعبة قطنا في فرع ريف دمشق عند الانتظار ساعات طويلة والتي زادت على خمس ساعات تحت أشعة الشمس في أيام رمضان، ليعود قسم كبير منهم بخفي حنين بسبب المحسوبيات والواسطة وعدم اعتماد أسس واضحة وموضوعية لتوزيع الإعانة الإغاثية لأسر الشهداء والمهجرين والأشد فقراً وكذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وتحديداً في بلدة دروشا الذين حصلوا على معونات تحت ما يسمى إسعافية.

والحقيقة أن الشكاوى على نقطة الهلال بتجمع الفضل كثيرة وقديمة وتجددت كثيراً في الآونة الأخيرة نتيجة ممارسات رئيس النقطة والمتطوعين.

وفي السياق أكد عضو مجلس محافظة القنيطرة نور الدين موسى تعرض كثير من أبناء المحافظة المهجرين من منطقة الحجر الأسود والقدم والعسالي وأسر الشهداء الذين تم شطب أسمائهم من القوائم والمستحقين للإعانة والمقيمين في تجمع عرطوز الضهرة إلى إساءات من العاملين بنقطة الفضل وعلى رأسهم رئيس النقطة، منوهاً بوجود محسوبيات وواسطة في منح السلل الغذائية إلى أشخاص مقيمين ولم يهجروا من منازلهم ومن أصحاب الأملاك في بلدة عرطوز وغيرها.

وأشار موسى إلى قيامه بطرح الموضوع على مجلس محافظة القنيطرة بدورته الأخيرة حول الخلل في عمل نقطة تجمع الفضل وشطب أسماء أسر الشهداء والمهجرين والأشد فقراً والذين يقيمون في مساكن لا تتوافر فيها أدنى متطلبات العيش وعلى (العضم) وغير مكسية دون تقديم مبررات منطقية أدت إلى حرمانهم منها وتقديمها إلى المنتفعين وأصحاب الأموال، مطالباً الجهات المعنية بالكشف على أرض الواقع والوقوف عند المشاكل التي يعانيها المراجعون لنقطة الفضل ومحاسبة المفسدين والمقصرين.

أما أهالي بلدة دروشا فقد اشتكوا من معاملة المتطوعين بالنقطة لهم وقيام رئيس النقطة برمي دفاتر العائلة في وجوههم والمعاملة الفوقية من قبله لهم واتهامه للبعض بأنه قام بتزوير تسجيل اسمه على دفتر العائلة، مؤكدين أن الفريق الذي قام بتقييم العوائل في البلدة نظم استمارة وهو الذي كتب الرقم على دفتر العائلة، هذا عدا التلفظ بكلمات لا تليق بمن يعمل في المجال الإنساني والإغاثي وخاصة بحق النسوة أو المعلمين والمعلمات.

رئيس فرع الهلال الأحمر بريف دمشق وداد هلال شددت على عدم الإساءة لأي مراجع والتعامل بشكل حسن وضمان كرامة المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة، مؤكدة إرسال مسؤول الشعب بالفرع إلى نقطة الهلال الأحمر بتجمع جديدة عرطوز الفضل للوقوف على الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين وستتم محاسبة من يثبت قيامه بالإساءة لأي مراجع لأن عملهم إنساني ومهمتهم تتطلب تحمل العمل وتلبية طلبات المهجرين والمراجعين وخاصة أسر الشهداء.

وأكدت هلال أن شعبة قطنا كانت تعاني من خلل سابق وتم تبديل المعنيين فيها وذلك بهدف تحسين نوعية الأداء واليوم لن يتم التغاضي عن وجود أي حالة خلل في أي مفصل من مفاصل الهلال الأحمر بريف دمشق.