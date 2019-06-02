طرطوس تبدأ تعزيل 133كم من طرقها الحراجية في إطار مكافحة الحرائق

لا يزال موضوع الحرائق وحماية الغابات والحراج الموضوع الملح على ألسنة الجميع ويكاد لا يمر يوم إلا ونسمع بحريق هنا وآخر هناك خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية موسم التعشيب وتعزيل الأراضي الزراعية فكيف يمكن أن يمر هذا الصيف آمناً على غاباتنا وهل تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لذلك بعد وضع خطة مكافحة الحرائق لهذا الصيف وتأمين متطلبات تنفيذها من عمال وآليات وغيرها؟

وفي هذا السياق أكد رئيس دائرة حراج طرطوس حسن ناصيف متابعة تنفيذ الخطة أولاً بأول بعد استكمال الجاهزية اللازمة لفرق الإطفاء بالإضافة لتعزيل الطرق الحراجية وخطوط النار التي بلغ طولها العام الماضي 93 كم والعمل جارٍ هذا العام لتعزيل 133كم.

كما أوضح ناصيف أنه تم تنفيذ عدد من اللقاءات والجولات الإرشادية على مستوى المناطق للتعريف بأسباب الحرائق وكيفية مكافحتها والإجراءات المتبعة للإطفاء مشدداً على ضرورة تكثيف الحملة الإعلامية من خلال العديد من الإجراءات ومنها طباعة قصاصات ورقية ووضعها ضمن أكياس الخبز بالتعاون مع المخابز.

أخيراً:

لا بد من التشديد على أن الحفاظ على غاباتنا من الحرائق بعد التحطيب الجائر والتعديات التي حصلت يفترض أن يكون أولوية خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة وتكثر (السيارين) هرباً من الحر والرطوبة وضرورة توعية هؤلاء المرتادين بخطر إشعال النار إلا في المناطق المخصصة وعدم رمي أعقاب السجائر.