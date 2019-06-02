وفق العينات المسحوبة من الأسواق … مديرة المخابر: 10 بالمئة من السلع مغشوشة وسيئة التصنيع خلال رمضان

كشفت مديرة المخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لينا عبد العزيز لـ«الوطن» عن نسبة عدم مطابقة السلع والمواد الخاصة للمواصفات والمقاييس منذ بداية شهر رمضان والتي قاربت 10 بالمئة، حيث يشهد الشهر طرح عدة سلع ومواد خاصة به لا توجد في أوقات أخرى من السنة، وهي مواد لها مواصفات قياسية سورية، تحددها هيئة المواصفات والمقاييس السورية، بحيث يتم العمل على أساسها.

وأوضحت عبد العزيز أنه تم سحب 731 عينة لمواد غذائية ليتم تحليلها في مخابر الوزارة بالمحافظات إضافة إلى المخبر المركزي وبلغت نسبة المخالفة فيها حوالي10 بالمئة، وهذه المواد تنقسم إلى مواد غير مطابقة للمواصفات القياسية نتيجة عمليات الغش والتلاعب المقصودة، أما القسم الآخر فهي المواد غير المطابقة نتيجة سوء التصنيع وعدم تطبيق أنظمة السلامة الغذائية في تصنيع هذه المواد إن كان لجهل الباعة لها أو لعدم اكتراثهم بتطبيق شروط التصنيع المطلوبة.

وبينت عبد العزيز أن حالات الغش في المواد الخاصة بطقوس شهر رمضان تبدأ من المواد الأولية المستخدمة كتصنيع العرقسوس أو التمر هندي والجلاب حيث يتم خلطها بمياه غير معقمة وصحية ومن مصادر غير معروفة، بالإضافة إلى حالات تصنيع للتمور وقمر الدين من أصناف منخفضة الجودة من المشمش والتمور، ومنها ما تكون تعرضت للعفن أو الدود فيتم خلطها وعجنها وبيعها على أنها صالحة للاستهلاك البشري، والواجب إتلافها مباشرة وعدم استخدامها.

وبينت مديرة المخابر أن هناك أسباباً لعدم مطابقة هذه المواد للمواصفات القياسية ترتبط بطريقة عرض المواد للمستهلك، حيث ينتشرون على الأرصفة وفي الطرقات ويبيعون هذه المواد وهي مكشوفة لأشعة الشمس والغبار وهذه الطرق في العرض تسبب تلوثاً جرثومياً للمواد الغذائية التي تباع.

ولفتت عبد العزيز إلى أنه بالمقارنة مع شهر رمضان في العام الماضي، وخلال السنوات الماضية فإن نسبة 10 بالمئة لرمضان الحالي تعتبر منخفضة مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة تشديد الرقابة وارتفاع مستوى الوعي وتحسن طرق التصنيع، حيث بلغت النسبة في رمضان العام الماضي نحو 25 بالمئة.

وفي سياق متصل بينت عبد العزيز أن مديرية المخابر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قامت بتحليل 2161 عينة ما بين غذائية واللاغذائية تم سحبها من الأسواق منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية الشهر الخامس تقريباً وقد بلغ عدد العينات المطابقة 1861 عينة وعدد العينات المخالفة 300 عينة بنسبة 13.8%، وقد تم استيفاء أجور لهذه العينات أكثر من 50 مليون ليرة سورية.