طيران النظام السعودي يواصل عدوانه على اليمن … صنعاء: قواتنا المسلحة في جهوزية عالية للمواجهة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر العاطفي أن القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك زمام المبادرة بتوجيه الضربات الموجعة للعدو في عمق أراضيه ومنشآته الحيوية.

وشدد العاطفي في كلمة خلال ترؤسه اجتماع لجنة إعداد العقيدة العسكرية للجمهورية اليمنية على تحرير كل شبر من اليمن والدفاع عنه وعن سيادته ووحدته ومقدراته حتى تحقيق النصر الكامل للشعب والأجيال القادمة.

ولفت العاطفي إلى أن الصناعات العسكرية اليمنية تمضي قدما في إنجازاتها التسليحية والتقنية المتطورة المواكبة للتحديات وتم تطوير وتصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة المسلحة والهجومية وأنواع القذائف ومختلف الأسلحة الأخرى.

وقال رغم انجازاتنا في هذا المجال لا تزال أيدينا ممدودة للسلام بموجب اتفاق السويد وقمنا تحت إشراف الأمم المتحدة بإعادة الانتشار في ثلاثة موانئ هي الحديدة والصليف ورأس عيسى من طرف واحد رغم جهوزيتنا العالية للدفاع عن المدينة لعشرات السنين.

وأشار إلى أن دول العدوان من جانبها لا تزال تواصل ارتكاب جرائمها بحق الشعب اليمني بصواريخها وأسلحتها وبحصارها البري والبحري والجوي ومنع دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية للحياة.

إلى ذلك يواصل طيران النظام السعودي عدوانه على اليمن ونفذ أمس غارتين على منطقة قاع الجامع بمديرية السبرة في محافظة إب.

وأوضح مصدر يمني مسؤول في المحافظة لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الغارتين الحقتا أضراراً مادية كبيرة في المباني والمنشآت الواقعة في هذه المنطقة دون وقوع اصابات بين المواطنين.

ورداً على الاعتداءات المتكررة نفذت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية فجر أمس عمليتي إغارة على مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في مجازة عسير وكبدتهم خسائر في العديد والعتاد. وكان قتل عدد من المرتزقة السبت جراء انفجار عبوتين ناسفتين بهم في الربوعة ومجازة عسير.

كما أفشل الجيش فجر أمس عملية تسلل لمرتزقة العدوان إلى مواقع له في صحراء البقع قبالة نجران.

وقتل عدد من المرتزقة وأصيب آخرون ليلة السبت إثر قصف استهدف تجمعاتهم ودمرت آلية لهم في مربع الحماد بنجران.