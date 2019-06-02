حكومة الوفاق الليبية تطلق هجوماً على قوات حفتر في طرابلس

أطلقت قوات حكومة الوفاق في ليبيا هجوماً واسعاً على قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المتحدّث باسم حكومة الوفاق أن قواتها تقدّمت في عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها قوات حفتر في منطقة عين زارة ودمّرت عدداً من آلياتها العسكرية جنوب العاصمة.

من جهة أخرى، أصيب 18 شخصاً على الأقل بجروح جراء تفجيرين إرهابيين بسيارتين مفخختين صباح أمس في مدينة درنة شرق ليبيا.

وقال مصدر أمني في تصريح لموقع «روسيا اليوم»: إن «سيارتين مفخختين انفجرتا أمام مقر إحدى سرايا الجيش الوطني الليبي بمدينة درنة»، مؤكداً أن مستشفى المدينة استقبل نحو 18 شخصاً مصابين بجروح مختلفة.

بدوره أشار المكتب الإعلامي لمستشفى الوحدة في المدينة إلى أن أحد التفجيرين وقع بالقرب من مقر الكتيبة التي شاركت في القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن تحرير مدينة درنة من الإرهابيين في حزيران الماضي بعد معارك عنيفة بالمدينة.