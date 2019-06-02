ارتفاع عدد مصابي انفجارات مصنع الديناميت بروسيا

أفاد المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة نيجني نوفغورود الروسية بارتفاع عدد المصابين جراء الانفجارات التي هزت مساء السبت مصنعاً للمتفجرات بمدينة دزيرجينسك في تلك المقاطعة إلى 89 شخصاً حتى لحظة إعداد هذه المادة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب، أمس: «تدل المعلومات المدققة على أن 89 شخصاً تلقوا مساعدة طبية في المستشفيات جراء حادث دزيرجينسك، هم 44 شخصاً من عمال المصنع و45 آخرين من سكان المناطق المحيطة بالمصنع».

من جهته أعلن رئيس المقاطعة، غليب نيكيتين، أن 16 شخصاً لا يزالون راقدين في المستشفيات حتى الآن، حالة أحدهم حرجة والـ15 الآخرون في حالة متوسطة الشدة.

وأضاف: «كلفت متابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل دائم وتقديم كل المساعدة الضرورية لهم».

ودوت سلسلة من الانفجارات بمصنع «كريستال» للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا. وقالت وزارة الطوارئ المحلية فيما بعد إن الانفجارات أثارت اندلاع حريق في مكان الحادث على مساحة 100 متر مربع كما أسفر كذلك عن تدمير عدد من مباني المصنع إضافة إلى تحطيم زجاج مئات نوافذ المنازل في المنطقة.

ولم تؤد الانفجارات إلى وقوع ضحايا بشرية.

وأكد خبراء أن عوامل بشرية وراء الانفجارين على حين نفت سلطات دزيرجينسك تقارير عن زرع قنابل في عدد من المراكز التجارية في المدينة داعية الأهالي إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية التي تقدمها سلطات المدينة ومقاطعة نيجني نوفغورود.