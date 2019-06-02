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دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» غرب دمشق والقنيطرة

| الوطن- وكالات

الإثنين, 03-06-2019

تصدت الدفاعات الجوية السورية، أمس، لعدوان صهيوني جديد، استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة.
مصدر عسكري قال وفقاً لوكالة «سانا»: إن «الدفاعات الجوية في الجيش السوري تصدت لعدوان صهيوني، استهدف بعض المواقع في جنوب غرب دمشق والقنيطرة، وأسفر عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 7 جنود بجروح».
وفي توضيح «إسرائيلي» مباشر للسبب الحقيقي الذي كان وراء الاعتداء، تصدّر رئيس وزراء كيان العدو المشهد الإعلامي أمس، في محاولة مكشوفة للتغطية على الفشل السياسي الذي يمر به كيان الاحتلال وعجزه من تشكيل الحكومة، حيث أشار بنيامين نتنياهو إلى أنه هو من «أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري، بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية على الأراضي الإسرائيلية» بحسب ادعاءاته.

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