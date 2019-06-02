تجهيز ألبسة الأطفال يحتاج إلى راتب ثلاثة أشهر … في العيد.. دوريات الشرطة تضاعف مجهودها والسياحة تزيد رقابتها

في وقت أكد فيه قائد شرطة دمشق حسين جمعة أن دوريات الشرطة تعمل في طاقة مضاعفة منذ منتصف شهر رمضان المبارك وأنه سوف يتم توجيهها أثناء العيد للأماكن التي يرتادها المواطنون، أعلن وزير السياحة محمد رامي مارتيني أنه تم توجيه الضابطة العدلية لمراقبة المنشآت السياحية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مارتيني أن منشآت الإقامة السياحية يحق لها أن تتقاضى نسبة بسيطة عن التعرفة في العيد لكن هذا لا يعني أن تتضاعف الأسعار، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع صباح الأمس لتكون الضابطة على أتم الاستعداد بالمحافظات طوال فترات الأعياد وبالتالي سيكون هناك مضاعفة للدوريات.

وأكد اللواء جمعة أن استخدام المفرقعات ممنوع وسوف يلاحق من يبيعها ويستخدمها وهناك إجراءات معينة ومن الممكن أن يتم تحويل من يبيعها ويستخدمها إلى القضاء.

وفي القنيطرة اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس مقارنة مع دخلهم الشهري، فأكد البعض أن تجهيز خمسة أطفال بملابس العيد يحتاج إلى مرتب ثلاثة أشهر.