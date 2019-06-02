الأولى

تجهيز ألبسة الأطفال يحتاج إلى راتب ثلاثة أشهر … في العيد.. دوريات الشرطة تضاعف مجهودها والسياحة تزيد رقابتها

| دمشق- محمد منار حميجو - القنيطرة- خالد خالد

الإثنين, 03-06-2019

في وقت أكد فيه قائد شرطة دمشق حسين جمعة أن دوريات الشرطة تعمل في طاقة مضاعفة منذ منتصف شهر رمضان المبارك وأنه سوف يتم توجيهها أثناء العيد للأماكن التي يرتادها المواطنون، أعلن وزير السياحة محمد رامي مارتيني أنه تم توجيه الضابطة العدلية لمراقبة المنشآت السياحية.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مارتيني أن منشآت الإقامة السياحية يحق لها أن تتقاضى نسبة بسيطة عن التعرفة في العيد لكن هذا لا يعني أن تتضاعف الأسعار، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماع صباح الأمس لتكون الضابطة على أتم الاستعداد بالمحافظات طوال فترات الأعياد وبالتالي سيكون هناك مضاعفة للدوريات.
وأكد اللواء جمعة أن استخدام المفرقعات ممنوع وسوف يلاحق من يبيعها ويستخدمها وهناك إجراءات معينة ومن الممكن أن يتم تحويل من يبيعها ويستخدمها إلى القضاء.
وفي القنيطرة اشتكى الكثير من المواطنين من ارتفاع أسعار الملابس مقارنة مع دخلهم الشهري، فأكد البعض أن تجهيز خمسة أطفال بملابس العيد يحتاج إلى مرتب ثلاثة أشهر.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 03-06-2019

دمشق ترد على «قمة مكة»: لا ننتظر بياناتكم

الإثنين, 03-06-2019

هل ينقذ غريق غريقاً؟

الإثنين, 03-06-2019

دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان «إسرائيلي» غرب دمشق والقنيطرة

الإثنين, 03-06-2019

واشنطن تحاول استكمال ما بدأه العرب في «قمة مكة» … اجتماع ثلاثي روسي أميركي إسرائيلي محوره إيران!

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock