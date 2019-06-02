برجك اليوم – الاثنين 03 حزيران 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت تسعد لسعادة من تحب ما يمنحك السعادة والإشراق والفرح واليوم جيد للعائلة فاستمتع به، فقد يأتي الفرج من أقرب الناس لك أو يفتح لك باباً للسعادة لم تكن تتوقعه أو تنتظره.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار احرص على مالك ولا تبذره على الرفاهية فأنت وعلى مدى أشهر تصرف أكثر من دخلك، وانتبه فقد تضطر لمصاريف إضافية نتيجة التغييرات الحاصلة وعلى الأغلب في الفرح.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تتسلط عليك الأضواء فتشرق بعزيمة واحرص على إثبات قدراتك فاليوم للحيوية، فاحتفظ بهدوئك لأن سحرك هو الذي يفتح لك أبواب النجاح فلا تتردد في قراراتك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز انتبه لأنه لو كانت علاقتك بأحد الأشخاص سرية أو هناك سر تخفيه فقد تتعرض اليوم لكشفه أو تشعر بعواطف غريبة تجاه أحد المحيطين بك فاليوم للنميمة والحزن أو العتاب.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب وعود كثيرة ولقاءات مميزة وقد تتعرف على أصدقاء جدد في سفر أو في دعوات، لأنك تستعيد مرحك وهذا يجعلك تثق بنفسك أو بمحيطك وبمن حولك وتستقبل ضيوفاً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت معرض للخضوع لأطراف تمارس عليك ضغوطاً أو تعترض على بعض التوجهات، وقد يوجه إليك نقد أو لوم على أمور تعتبرها تدخلاً سافراً في شؤونك الخاصة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول محبوب أنت ممن حولك وأمر جديد يشغل تفكيرك ويقلب أوضاعك إلى الأفضل، فاليوم تبذل مجهوداً لتعزز طاقاتك وعلاقاتك وتنقلاتك وقد تهمك الأمور الفكرية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ستتحسن الأمور المهنية وبالعكس قد تصبح مصدراً لسعادتك والسبب هو مساعدات من المحيط العملي ومن رؤسائك في العمل أو مديح من زملائكَ واستقرار حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تعاني اعتراضات ممن حولك على علاقات جديدة، وقد تتعرض لنقاشات غير منطقية، وإذا كنت تعتقد أنك على صواب فابتعد عن سماع الأقاويل غير الموثقة واتبع قلبك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني قد تفكر في اتباع حمية غذائية ما يؤثر في نفسيتك وتصبح نزقاً زيادة بسبب مشاكل صحية صغيرة، وتصبح نافد الصبر مستعجلاً التغيير، فلا تعمل فوق طاقتك ولا تعد بما لا تستطيع.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط الأجواء حولك مشجعة وتستطيع بسهولة رفع رصيدك عند المحيط فأنت تبادر وتشرح وجهة نظرك، ومتحمس للقيام بأفضل ما تستطيع فعله لتحسن أمورك وتضحي بوقتك وطاقتك للمصلحة العامة.