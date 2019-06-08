الصفحة الأخيرة

غموض في رادار الطقس يحير العلماء

| وكالات

الأحد, 09-06-2019

كشف رادار الطقس الأميركي حدثاً غامضاً حيّر علماء الأرصاد الجوية، الذين اعتقدوا بداية أن عاصفة رعدية قادمة في الأفق.
ولكن التحليل الدقيق كشف عن احتمال وجود سرب من الخنافس الضخمة التي تتحرك ككتلة واحدة كبيرة في السماء.
وقام مكتب سان دييغو لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية بنشر خريطة لسرب الحشرات المحتمل، على موقع «تويتر».
وقالت عالمة الأرصاد الجوية، كيسي أوسوان، من هيئة الأرصاد الجوية في سان دييغو: «كان الأمر غريباً للغاية بسبب صفاء الجو نسبياً، ولم نتوقع هطل الأمطار أو هبوب العواصف الرعدية. ولكن على الرادار، رأينا شيئاً ما في الأفق».
وقام خبراء الأرصاد بسؤال مراسل محلي للطقس عما يحدث في الخارج، ولم تكن هناك أمطار على الرغم من أن الرادار التقط أجساماً صغيرة بحجم قطرات المطر.
وبعد ذلك، رصد المراسل حشرات طائرة، وخلص إلى أن البقعة الغامضة هي مجرد كوكبة خنافس تطير في سماء المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن كاليفورنيا هي موطن لنحو 200 نوع مختلف من الخنافس، لذا فإن العلماء ليسوا متأكدين من نوعها. ويعرف عن الخنفساء أنها تهجر منطقتها من وقت لآخر، ولكنها لا تفعل ذلك في هذا الوقت من السنة وبأعداد كبيرة من هذا القبيل.
ومع ذلك، يعتقد بعض العلماء أن نظرية سرب الخنافس غريبة جدا، وأن دائرة الطقس الوطنية ما تزال بحاجة إلى إثبات تكهناتها.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 11-06-2019

حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني لروسيا الاتحادية

الثلاثاء, 11-06-2019

القليل من الفواكه والخضراوات يتسبب بوفاة الملايين

الثلاثاء, 11-06-2019

التعاون مع الروبوتات يوفر نتائج أكثر كفاءة

الإثنين, 10-06-2019

النظام الغذائي الغني بالملح يقلل من نمو الأورام

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock