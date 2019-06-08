فيتامين «د» يقلل خطورة الموت بمرض السرطان

تقول آخر الأبحاث الطبية إن تناول فيتامين «د» يقلل من خطورة الموت جراء الإصابة بمرض السرطان بنسبة 13 في المئة، ويضيف البحث أن طبيعية الحياة العصرية فرضت على الكثيرين عدم التعرض للشمس بشكل كافٍ، الأمر الذي يهدد مناعتهم في مواجهة مرض السرطان.

وكشف البحث أن سلسلة من التجارب الطبية التي أجريت مؤخراً أكدت فوائد فيتامين «د»، فتأمين هذا الفيتامين في الجسم يحصل إما عن طريق التعرض لأشعة الشمس أو تناول المكملات الغذائية كالأسماك والبيض واللحوم. مشيراً إلى أن خُمس سكان بريطانيا لديهم معدلات منخفضة من فيتامين «د» بحسب هيئة الصحة العامة في إنكلترا، والتي نصحت بدورها جميع المواطنين بالحفاظ على مستويات عالية من هذا الفيتامين وضرورة تناوله خاصة خلال فصل الشتاء.

ويحمي فيتامين «د» العظام والعضلات إلا أن لديه فوائد كثيرة تحمي الإنسان من الإصابة بعدة أمراض.

وذكر طارق هيكل، الطبيب المشرف على الدراسة التي أجريت في جامعة ميتشغان الأميركية، إن فيتامين «د» يحمي من الإصابة بالسرطان، إلا أن الأطباء لا يصفونه لمرضاهم بسبب بعض الجوانب السلبية، لذا يجب إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع.