اليوسف يستقيل من تدريب تشرين والجطل البديلٌ

قررت إدارة نادي تشرين تكليف المدرب هيثم جطل مدرباً لكرة فريقها خلفاً للمدرب محمد اليوسف الذي تقدم باستقالته بعد التعادل المخيب أداء ونتيجة لفريقه مع الطليعة بهدف لهدف في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية.

وقام الجطل بإبعاد الكادر القديم وشكل فريقه الفني والإداري من غسان قره علي وكنان ديب مساعدين له وعلي شعبان مدرب حراس ويزن إسبر معالجاً فيزيائياً أما المدير الإداري فكان عبد الرزاق السواس عضو إدارة النادي السابق وكذلك عضو اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

واعتبر الجطل في مؤتمر صحفي عقده في النادي أن قبوله للمهمة فقط حتى نهاية مباريات الكأس وذلك أمر يعتبر جنوناً، ولكن لتشرين فضل عليه ولا سيما أنه منحه فرصة التدريب وهو بعمر 28 عاماً وأن الفريق يمتلك مواهب كبيرة وسيتحمل مسؤولية الخروج من الكأس في حال حدث ذلك وأنه تم اتخاذ قرار بإيقاف حسابات جميع اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي بالاتفاق مع اللاعبين الذين أبدوا تجاوباً كبيراً مع الأمر.

وأضاف: نحتاج إلى عمل جبار أمام فريق الطليعة الذي يعتبر من أصعب الفرق داخل أرضه ويضم مجموعة جيدة بقيادة مدرب خبير ولكن لديه إيمان كبير باللاعبين وأي نجاح سيكون بسببهم.

ونفى الجطل أن تكون إدارة نادي حطين قد تواصلت معه لتدريب فريقها والأولوية هي دائماً لتدريب فريقه تشرين.

واستغرب التجاذبات الكبيرة في النادي والتخوين والإساءة وقال إنه مع النقد ولكنه ضد التجريح والتخوين.

يذكر أن الجطل كان قد درب تشرين لأول مرة في موسم 2012 – 2013 لمدة ثلاثة شهور والمرة الثانية في عام 2015 – 2016 في كأس الجمهورية وخسر الفريق مع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية ولم يستمر مع الفريق بعدها لالتزامه بتدريب فريق آخر.