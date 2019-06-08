لا تأجيل للامتحانات في منطقتي محردة والغاب

بيّن مدير التربية بحماة يحيى منجد لـ«الوطن» عدم وجود تأجيل للامتحانات العامة لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في منطقتي محردة والسقيلبية اللتين يشهد ريفاهما توتراً أمنياً بسبب اعتداءات الإرهابيين الصاروخية على القرى وعلى المدينتين.

وأوضح منجد أن وزير التربية أوفد معاونه فرح مطلق للمحافظة وتفقد المراكز الامتحانية في المنطقتين المذكورتين وارتأى عدم تأجيل الامتحانات العامة فيهما وذلك حتى ساعة إعداد المادة.

وأكد منجد أن عدد الطلاب المسجلين لامتحانات الشهادات العامة لهذا العام، بلغ / 29734/ طالباً وطالبة منهم /14393/ في الفرع العلمي و/8463/ في الفرع الأدبي، وبلغ عدد الطلاب في الثانوية الشرعية /16/ طالباً وطالبة، وفي الثانوية المهنية التجارية /3059/ و/3102/ في الثانوية المهنية الصناعية بجميع الاختصاصات فيما بلغ عدد الطالبات في الفنون النسوية /518/ طالبة.

وبلغ عدد المراكز الإجمالي /253/ لجميع الشهادات منها 184 مركزاً للشهادة الثانوية و/34/ مركزاً لشهادة الثانوية التجارية و/27/ مركزاً لشهادة الثانوية الصناعية، ومركزان لذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء.

وأشار منجد إلى أنه في إطار التهيئة للامتحانات العامة دورة عام 2019 لشهادتي التعليم الثانوي والتعليم الأساسي استكملت المديرية كل الإجراءات والتحضيرات الكفيلة بإنجاح العملية الامتحانية، وذلك من خلال تأمين المراكز الامتحانية وتكليف المراقبين وتوزيع البطاقات الامتحانية وإحداث المركز الصحي ومراكز التصحيح والتنتيج.

وذكر أن المديرية أمنت جميع الاحتياجات اللازمة للعملية الامتحانية من الأثاث والقرطاسية وأوراق الإجابة، وعُقد اجتماعٌ مع المكلفين حمل الأسئلة والتأكيد من خلاله على تنفيذ المهمة على النحو الأكمل والالتزام بالتعليمات الوزارية التي من شأنها إنجاح العملية الامتحانية.

وأضاف: وسعت المديرية من خلال انتقاء رؤساء المراكز وأمناء السر ممن لديهم الخبرة والمعرفة والنزاهة في العمل لخلق جو مريح للطلاب بهدف تحقيق العدالة وبالتالي نصل إلى نزاهة الامتحانات التي هي شأن وطني بامتياز.

كما لابد من الإشارة إلى تجهيز غرفة المتابعة في دائرة الامتحانات ومهمة هذه الغرفة معالجة أي حالة طارئة قد تحدث والتواصل مع الوزارة مباشرة.

وقال: إن مديرية التربية أجرت في هذا العام دورات للعاملين المقترح تكليفهم كرؤساء مراكز وأمناء سر وشرحت لهم التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات وعن دور رئيس المركز وأمين السر وضرورة الشرح للطلاب عن كيفية استخدام ورقة الإجابة وتوفير الجو الامتحاني المريح والهادئ للطلبة كما تم التوجيه خلال الدورة إلى التعامل بشكل لائق والابتعاد عن أسلوب توتير الطالب وعدم التشنج وتطبيق التعليمات الوزارية وإعلام المديرية عن أي طارئ.