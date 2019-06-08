29451 طالباً إلى الامتحانات في الحسكة

أكدت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان لـ«الوطن» أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في امتحانات الشهادتين الثانوية بمختلف فروعها والتعليم الأساسي بلغ 29451 طالباً وطالبة، لافتة إلى أن العدد قد نقص عن عدد مسجّلي العام الماضي بفارق 1691 طالباً وطالبة.

وأوضحت صورخان أن عدد طلاب شهادة التعليم الأساسي بلغ 15104 طلاب وطالبات، والإعدادية الشرعية 58، وعدد طلاب الشهادة الثانوية العامة 11949 منهم 6128 للفرع العلمي والعدد الباقي للفرع الأدبي، وعدد طلاب الثانوية الشرعية 90 طالباً، والمهني الصناعي 704 طلاب، والمهني التجاري 1488 طالباً، والمهني النسوي 58 طالبة.

وأشارت مديرة التربية إلى أن طواقم العمل في المديرية وفي دائرة الامتحانات، كانت قد أنهت كامل الإجراءات والتدابير والترتيبات اللازمة للعملية الامتحانية في مواعيدها المحددة، من حيث تحديد المراكز الامتحانية، بعد اقتصارها على مدينتي الحسكة والقامشلي، وتوزيع الطلاب المسجلين فيها بحسب السكن الجغرافي لهم، كما تم مطالعة واقع المراكز الامتحانية على الواقع من خلال تنفيذ جولات ميدانية على المدارس التي تم تحديدها كمراكز امتحانية وتوفير كامل الاحتياجات والمتطلبات والمستلزمات الضرورية لها، قبل البدء بالعملية الامتحانية.

وتابعت صورخان: إن المديرية قامت بتوزيع الكوادر والطواقم التربوية المشرفة على سير العملية الامتحانية، من رؤساء المراكز وأمناء السر والمراقبين والخدميين، ومن ثم عقد اجتماعات موسّعة ومكثفة مع هذه الكوادر في مدينتي الحسكة والقامشلي لشرح التعليمات والتعاميم الوزارية الناظمة للعملية الامتحانية, وأشارت إلى أنه عدد المراكز الامتحانية لشهادة التعليم الأساسي 75 مركزاً، منها 35 بمدينة الحسكة و40 بمدينة القامشلي ومركزان للإعدادية الشرعية أحدهما في الحسكة والآخر في القامشلي، وعدد مراكز الثانوية العامة بمختلف فروعها 156 مركزاً منها 68 مركزاً للفرع العلمي، و61 للفرع الأدبي 37 بالحسكة و31 بالقامشلي، منها 36 بالحسكة و25 بالقامشلي، 4 مراكز للثانوية الشرعية، اثنان في الحسكة واثنان في القامشلي، و8 مراكز للثانوية الصناعية، 4 منها في الحسكة و4 في القامشلي، والثانوية التجارية 11 مركزاً 8 منها في الحسكة و3 في القامشلي، ومركزان للثانوية المهنية النسوية، واحد في الحسكة و الثاني في مدينة القامشلي.