33 ألف طالب وطالبة اليوم لامتحانات الشهادات في طرطوس

أكد مدير التربية بطرطوس علي شحود اتخاذ جميع الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الحراسة المشددة ليلاً ونهاراً على المراكز الامتحانية مبيناً أن المديرية أنهت استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها وامتحان التعليم الأساسي وبقية الشهادات وتم توزيع الطلاب وطباعة البطاقات والتجهيزات اللازمة للعملية الامتحانية كافة.

وأوضح شحود أنه تم إنجاز الترتيبات الخاصة بالعملية الامتحانية من عد وختم أوراق الإجابة وتجهيز إضبارة كل مركز امتحاني وحاجاته من الأوراق والقرطاسية وكذلك تم توزيع البطاقات الامتحانية للطلاب الأحرار.

وأشار مدير التربية إلى أنه تم تجهيز غرفة رئيس المركز الامتحاني والقاعات الامتحانية وتوزيع الطلاب المسجلين على مراكز المحافظة وعلى القاعات إضافة إلى تسليم كتب التكليف بأعمال المراقبة والتصحيح، مبيناً أنه تم تفقد جميع المراكز برفقة الموجهين الاختصاصيين قبل بدء الامتحان بثلاثة أيام للاطلاع على مدى جاهزيتها الكاملة حيث تم إحداث مركز صحي للطوارئ في مركز المحافظة يحال إليه الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بسبب أوضاعهم الصحية الخاصة.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لجميع الشهادات في المحافظة للدورة الامتحانية الحالية بلغ /33518/ طالباً وطالبة موزعين على الشكل التالي /17547/ طالباً وطالبة تعليم أساسي، و/13317/ طالباً وطالبة ثانوية عامة منهم /3897/ علمي و/9420/ أدبي، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للثانوية المهنية التجارية /442/ و/167/ طالبة مهنية نسوية و/1917/ طالباً وطالبة مهنية صناعية و/53/ إعدادية شرعية و/75/ ثانوية شرعية، والجميع موزعون على /298/ مركزاً امتحانياً، حيث تبدأ الامتحانات الرسمية العامة للشهادة الثانوية اليوم وغداً للتعليم الأساسي.

مع الإشارة إلى أن طرطوس من المحافظات المتطورة تعليميا حيث يعتبر التفوق سمة عامة لطلابها بغياب أي حافز اقتصادي آخر وعادة ما تشهد خلال فترة الامتحان حشودا أمام المدارس ولاسيما أهالي الطلاب المتقدمين الذين ينتظرون خروج أولادهم ضاحكين مستبشرين بفارغ الصبر وكل القلق.