اقتصاد

1620 مليار ليرة ودائع لدى «التجاري السوري»

| الوطن

الأحد, 09-06-2019

صرّح مدير لدى المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» بأن حجم الودائع يسجل تزايداً مستمراً جراء ارتفاع الفوائد التي يمنحها التجاري السوري مقارنة مع المصارف الأخرى العاملة في السوق، وقد بلغ نحو 1620 مليار ليرة سورية وفق آخر البيانات، موزعة بين ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع التوفير.
وفي التفاصيل، بين المدير أن حجم الودائع تحت الطلب لدى المصرف بلغ 902 مليار ليرة، منها 783 ملياراً بالليرة السورية، وما يعادل 119 مليار ليرة بالعملات الأجنبية، في حين سجلت ودائع الأجل 607 مليارات ليرة، منها 274 ملياراً بالليرة سورية، ونحو 333 مليار ليرة بالعملات الأجنبية، في حين بلغت ودائع التوفير 111 مليار ليرة.
واعتبر المدير أن المصرف التجاري السوري طرح حزمة واسعة من المنتجات المصرفية بما يتلاءم مع احتياجات السوق الحالية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار مع التركيز الواضح على القروض الإنمائية والاستثمارية والتي من شأنها دعم الحالة العامة للاقتصاد الوطني ودفع عمليات الإنتاج والتوسع بها، وأن المصرف يسعى للتوسع في خدماته والعمل على رفع جودتها خاصة أن خدمات المصرف تتوزع على فتح الحسابات بأنواعها، ودائع تحت الطلب وحساب التوفير وودائع لأجل سوري وأجنبي وخدمات الدفع الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

الثلاثاء, 11-06-2019

أمين جمارك نصيب: الحديث عن فساد في المنفذ إشاعات … معقبو معاملات جمركية يبتزون المواطن.. و«الجمارك»: لا حاجة لهم وكل يوم نضبط حالة

الثلاثاء, 11-06-2019

2.3 مليار ليرة ربحها القطاع العام الصناعي في 3 أشهر والمبيعات الفعلية زادت 5 مليارات

الثلاثاء, 11-06-2019

العش لـ«الوطن»: 20 بالمئة نمو سوق التأمين خلال العامين الماضيين … تعاون بين هيئة الإشراف على التأمين ومؤسسات التمويل الصغير لطرح منتجات متناهية الصغر

الثلاثاء, 11-06-2019

تجنباً للقيم الكبيرة فيها … حدى لـ«الوطن»: فواتير تقديرية للعدادات المحروقة والمعطلة التي لم يتم استبدالها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock