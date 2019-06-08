1620 مليار ليرة ودائع لدى «التجاري السوري»

صرّح مدير لدى المصرف التجاري السوري لـ«الوطن» بأن حجم الودائع يسجل تزايداً مستمراً جراء ارتفاع الفوائد التي يمنحها التجاري السوري مقارنة مع المصارف الأخرى العاملة في السوق، وقد بلغ نحو 1620 مليار ليرة سورية وفق آخر البيانات، موزعة بين ودائع تحت الطلب وودائع لأجل وودائع التوفير.

وفي التفاصيل، بين المدير أن حجم الودائع تحت الطلب لدى المصرف بلغ 902 مليار ليرة، منها 783 ملياراً بالليرة السورية، وما يعادل 119 مليار ليرة بالعملات الأجنبية، في حين سجلت ودائع الأجل 607 مليارات ليرة، منها 274 ملياراً بالليرة سورية، ونحو 333 مليار ليرة بالعملات الأجنبية، في حين بلغت ودائع التوفير 111 مليار ليرة.

واعتبر المدير أن المصرف التجاري السوري طرح حزمة واسعة من المنتجات المصرفية بما يتلاءم مع احتياجات السوق الحالية ومتطلبات مرحلة إعادة الإعمار مع التركيز الواضح على القروض الإنمائية والاستثمارية والتي من شأنها دعم الحالة العامة للاقتصاد الوطني ودفع عمليات الإنتاج والتوسع بها، وأن المصرف يسعى للتوسع في خدماته والعمل على رفع جودتها خاصة أن خدمات المصرف تتوزع على فتح الحسابات بأنواعها، ودائع تحت الطلب وحساب التوفير وودائع لأجل سوري وأجنبي وخدمات الدفع الإلكتروني.