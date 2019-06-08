عربي ودولي

إيران لا تعتزم الانسحاب من «أوبك»

| روسيا اليوم - رويترز

الأحد, 09-06-2019

أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
وقال زنغنه في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أمس السبت: «لا تعتزم إيران الانسحاب من «أوبك»، وتأسف لأن بعض أعضاء «أوبك» حولوا المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة اثنين من الأعضاء المؤسسين هما إيران وفنزويلا».
وفي وقت سابق حذر زنغنه من خطر انهيار «أوبك» بسبب «أعمال أحادية» من بعض أعضائها، مضيفاً: إن طهران سترد إذا هدد أعضاء آخرون في المنظمة مصالحها، وسط سعي واشنطن إلى خفض مبيعات النفط الإيراني إلى الصفر.

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