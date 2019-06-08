عربي ودولي

«الجيش الوطني الليبي» يعلن تقدمه غربي طرابلس

| وكالات

الأحد, 09-06-2019

أكد مصدر عسكري من «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر أمس السبت، أن قوات الجيش بدأت تتقدم على محور طريق المطار غربي العاصمة طرابلس.
وأوضح المصدر، أن قوات الجيش دمرت 3 آليات لقوات حكومة الوفاق وأجبرتها على التراجع، على حين تجري عملية إزالة السواتر الترابية التي أقامتها قوات الوفاق.
وأشار إلى أن اشتباكات عنيفة ما زالت تدور في المنطقة وتستخدم فيها الأسلحة الثقيلة وسط تقدم ملحوظ للجيش.
ووفقاً لمصادر طبية محلية، فقد وصلت الحصيلة الإجمالية لضحايا الاشتباكات في محيط طرابلس حتى الآن إلى أكثر من 597 قتيلاً، بينهم 89 مدنياً إضافة إلى 2863 جريحاً.
وتخوض قوات تابعة «للجيش الوطني الليبي» وأخرى تابعة لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج مواجهات مسلحة عنيفة منذ الرابع من نيسان الماضي على تخوم العاصمة طرابلس.
هذا وحذرت الأمم المتحدة مراراً وتكراراً من خطورة الأوضاع في طرابلس وطالبت الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين.

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