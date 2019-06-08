ترامب يعلّق الحرب التجارية مع المكسيك بعد التوصل إلى اتفاق حول الهجرة … البنتاغون يباشر باستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35»

كشف البنتاغون عن خطة لاستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات «إف 35» والوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات، بسبب شراء أنقرة صواريخ «إس 400» الروسية.

وقالت «رويترز» أمس: إنها اطلعت الجمعة على خطاب أرسله باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي لنظيره التركي فصّل فيه خطوات استبعاد تركيا من البرنامج إلا إذا غيرت من نهجها.

وتحدث تقرير نشرته الوكالة عن قرار وقف قبول المزيد من الطيارين الأتراك للتدريب في الولايات المتحدة في واحدة من أوضح المؤشرات إلى أن الخلاف بين واشنطن وأنقرة يصل إلى مرحلة حرجة.

ويتضمن خطاب شاناهان القول صراحة: «لا تدريب جديداً على «إف 35»، مشيراً إلى أن هذا العام كان سيشهد تدريب 34 طياراً آخرين على تلك المقاتلات.

ويقول ملف ملحق بالخطاب بعنوان «استبعاد تركيا من المشاركة في برنامج «إف 35»: إن «التدريب لن يجري لأننا نعلق مشاركة تركيا في برنامج «إف 35» ومن ثم لن تكون هناك حاجة بعد ذلك للحصول على مهارات على تلك الأنظمة».

وحذر شاناهان تركيا في الخطاب من تبعات صفقتها مع موسكو على علاقتها بحلف شمال الأطلسي وعلى الاقتصاد التركي بما قد يتسبب في اعتماد زائد عن الحد على روسيا. وقال في خطابه: «لا يزال لديكم الخيار لتغيير المسار في ما يتعلق بأنظمة «إس 400».

وتركيا واحدة من الشركاء الرئيسيين في برنامج «إف 35» وعبرت عن رغبتها في شراء 100 مقاتلة من هذا الطراز في صفقة كانت ستبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار بالأسعار الحالية.

وتقول وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»: إن شركات تركية تنتج نحو 937 مكوناً في مقاتلات «إف 35» أغلبها لمعدات الهبوط وهيكل الطائرة.

وتعتزم الولايات المتحدة حالياً نقل إنتاج تلك المكونات إلى مكان آخر بما سينهي دور تركيا في التصنيع بحلول أوائل العام المقبل.

وفي سياق آخر كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع المكسيك لتفادي حرب تجارية بعد أن تعهدت باتخاذ «إجراءات قوية» لمنع الهجرة من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وذكر أن وزارة الخارجية الأميركية ستعلن قريباً عن تفاصيل الاتفاق.

وأكدت المكسيك رسمياً أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوماً جديدة على صادراتها إليها بدءاً من 10 حزيران.

وكتب وزير خارجيتها مارسيلو إبرارد في مدونته على تويتر: «لن يكون هناك فرض أي رسوم أو ضرائب من الولايات المتحدة يوم الإثنين. شكراً لكل من دعمنا، مع مراعاة عظمة المكسيك».

وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية على واردات مكسيكية تتصاعد من 5 بالمئة إلى 25 بالمئة تدريجياً بدءاً من الأسبوع المقبل، إذا لم توافق المكسيك على طلبه تشديد الرقابة على حدودها.